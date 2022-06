En el Día Mundial de la Leche hay varias cuestiones que preocupan a los especialistas por la baja en el consumo de lácteos en los últimos tiempos. Desde cambios de hábitos, hasta cuestiones vinculadas con la desinformación y mitos que rodean a esos productos.

De acuerdo a una encuesta de la consultora Kantar, que se realizó en octubre pasado, sobre 1001 personas mayores de 18 años de todo el país, solo 1 de cada 10, es decir, el 10% de los argentinos consume al día la porción recomendada de lácteos.

El 10% de los argentinos consumen la cantidad recomendada de lácteos en el país. Foto: viacampo

De acuerdo a lo que recomienda el Ministerio de Salud, se deben ingerir tres porciones de lácteos por día para obtener los 1200 mg de calcio que una persona requiere en cualquier momento. Por lo general, se entiende que una persona debe consumir 200 ml de leche, 200 cc de yogur y 30 gramos de queso.

Por qué el día de la leche se celebra el 1 de junio

La Organización de las Naciones Unidas dispuso que el 1 de junio se celebre el Día Mundial de la Leche con el fin de concientizar sobre su importancia, y la de todos sus derivados, tanto en la nutrición como en la economía de todo el mundo.

La leche de vaca contiene calorías, proteínas, vitaminas A, B1, B2, B6, B9, E y D, calcio, fósforo, magnesio y potasio. Los especialistas señalan que su consumo, como el de los lácteos, es considerado fundamental en la alimentación diaria de niños, adolescentes, embarazadas, adultos y adultos mayores, ya que nutre y previenen patologías.

Cuáles son los mitos y la desinformación que circula en base a la leche

La nutricionista del Hospital Británico, Natlia Antar, remarca que 1 de cada 10 argentinos no consume la porción recomendada producto de la “desinformación” que proviene de Internet o de las redes sociales, con “falta de sustento científico”.

La especialista remarca que varias personas “no consumen lácteos porque les dijeron que hace mal al colon irritable o por intolerancia a la lactosa”. Para esto, existe una serie de productos que son reducidos en lactosa, aunque los consumidores prefieren reemplazarlo con mate o alguna otra infusión.

La leche de almendras, es uno de los derivados que se hizo muy popular en los últimos años.

No es un tema menor los mitos que rodean a la leche y sus derivados. “Es permanente también escuchar que se dejó de consumir lácteos porque les produce alergia y mucosidad. No. En absoluto. No hay evidencia científica al momento que indique que la leche genera mocos”.

¿Otros mitos? “Que produce caries. Incorrecto, salvo que le agregues azúcar. Que causa osteoporosis. Incorrecto. Más bien todo lo contrario, ya que el calcio y la vitamina D previenen la osteoporosis. Que puede producir cáncer. No hay sustento científico que lo certifique”, enumeró.