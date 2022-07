Cada 13 de julio se celebra en todo el mundo el Día del Rock. El género es uno de los más extendidos y famosos y tuvo épocas de auge de las que salieron las bandas más reconocidas de la historia.

Es por ello que hay un día para celebrarlo y es este 13 de julio, pero ¿por qué?

¿Por qué se celebra el 13 de julio el Día del Rock?

Un día como hoy pero del año 1985 se organizó el festival Live Aid, que reunió a los mejores cantantes y grupos del momento para recaudar dinero para ayudar a los habitantes de Etiopía y Somalia, países que sufrían una terrible hambruna.

Así fue que las grandes estrellas de la música se reunieron de la mano de Bob Geldof y protagonizaron dos increíbles conciertos.

Live Aid (Foto:Web)

Uno de ellos se celebró en Filadelfia en Estados Unidos, mientras que el otro tuvo lugar en el Estadio Wembley de Londres.

Los artistas que participaron marcaron la historia de la música y del género. Participaron artistas como Status Quo, Spandau Ballet, Sting, Phil Collins, U2, Bryan Adams, The Beach Boys, David Bowie, The Pretenders, Madonna, Joan Baez, Dire Straits, Elton John, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath, Neil Young, The Who, Paul McCartney, Mick Jagger, B.B King, Tina Turner, Bob Dylan, Eric Clapton, Santana, Stevie Wonder y muchos más.

El éxito fue tal que tuvo 16 horas de transmisión en distintos países, lo que lo convirtió en uno de los espectáculos musicales más vistos en el que se recaudaron más de 100 millones de dólares.