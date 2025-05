Fue pionero del rock nacional pero ahora no tiene trabajo y está a punto de quedarse en la calle

El rock nacional es una de los géneros musicales más populares de la Argentina. Figuras como Luis Alberto Spinetta, Charly García y más, han dejado su huella en la cultura y marcaron a generaciones enteras con sus canciones. Sin embargo, el tiempo pasó y varios pioneros de este movimiento ya no están entre nosotros, así como tantos otros ya no tienen proyectos laborales y han quedado en el olvido.

La música fue cambiando a lo largo de las últimas décadas y aparecieron nuevos sonidos como el género urbano, el movimiento RKT, el reggaetón y la cumbia. Si bien el rock nacional sigue vivo, muchas figuras han quedado relegadas de proyectos musicales como shows en vivo y nuevos discos.

Almendra: tu tiempo es hoy

Una legendaria figura del rock nacional atraviesa una dramática crisis económica y conmovió a todos con su pedido de ayuda. Se trata de Edelmiro Molinari, uno de los pioneros del rock nacional.

Fue guitarrista y voz de grupos pioneros como Almendra y Color Humano, pero hoy en día no tiene trabajo y atraviesa una dramática situación económica. Como millones de argentinos, Edelmiro no llega a fin de mes y podría quedar en la calle si no paga las deudas de su casa.

Quién es Edelmiro Molinari

Edelmiro Molinari dejó su huella en el rock nacional con el grupo Almendra, pero ha participado de varios proyectos. Sin ir más lejos trabajó junto a Skay Beilinson de Los Redonditos de Ricota y ha publicado discos de manera solista.

Almendra, en cuero. Edelmiro Molinari, Emilio Del Guercio, Luis Alberto Spinetta y Rodolfo García.

Gracias a su habilidad para tocar la guitarrista, incluso ha sido comparado con colegas como Jimi Hendrix, se convirtió en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Tras la disolución del grupo que formó con Spinetta y acorde al lema “Almendra no se divide, se multiplica”, Molinari fundó Color Humano junto a Rinaldo Rafanelli y David Lebón, quien luego fue sustituido por Oscar Moro. Años más tarde, publicó su primer álbum solista con su banda La Galletita, que incluía al redondito de ricota Skay Beilinson.

El delicado presente de Edelmiro Molinari, la emblemática figura del rock nacional

A través de sus redes sociales, Molinari publicó una emotiva carta e intentó concientizar a la gente acerca del mal momento que sufre. “En julio cumplo 78 años. Estoy activo con mis sueños y mi guitarra lista para tocar. Soy uno de los “pioneros del rock” y como muchos de mis compañeros, el salir a tocar parece lejano" comenzó diciendo acerca de su situación personal y económica.

El impactante mensaje de Edelmiro Molinari sobre su situación económica. (Captura Instagram).

“Te ponen en un sistema donde sos un “chow” más y con las condiciones que a ellos se les antoja”, dijo el músico como crítica a la industria musical actual. “En los festivales no te llaman excepto que alguna compañía imponga su voluntad (Para las compañías estamos encajonados)”, siguió.

A continuación, escribió de manera cruda qué sucede con los músicos de su generación. “Se espera que alguno parta para poner una plaza o un mural con tu nombre y ahí ganar ellos unos pesos más. Nunca me metí en política y nunca lo voy a hacer”, expresó con sinceridad.

Edelmiro Molinari, uno de los guitarristas emblemáticos de los primeros años del rock argentino. (Gentileza Clarín).

“Tengo la jubilación mínima, gracias a Dios cuento yo y mi familia con la mutual de SADAIC que nos cuida y cada tanto un par de centavos de algunas regalías que aparecen. Cada tres meses con suerte consigo una fecha que me da para tirar unos días, y el resto esperar”, reveló acerca de su difícil situación laboral.

A raíz de la falta de trabajo, Edelmiro atraviesa una fuerte crisis económica. “En estos momentos adeudo un par de meses de alquiler y si no resuelvo yo y mi familia quedaremos en la calle. Recurro a su ayuda porque otra por el momento no encuentro. Si alguien puede ayudarme, lo agradecería. Para acceder a un número de cuenta háganlo por privado en mi página o al celu 115-723-0151. Gracias. EM”, pidió ante sus seguidores.