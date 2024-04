Cuánta plata puedo tener en Mercado Pago para evitar tener problemas con la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) determinó nuevos topes para las operaciones en billeteras virtuales, entre ellas, Mercado Pago, que van a empezar a regir a partir del inicio de mayo ¿Cuáles son?

A partir del 1 de mayo rigen nuevas normas para las billeteras virtuales. Foto: Diario El Norte

Cuáles son los nuevos topes de las billeteras virtuales

Teniendo en cuenta las nuevas normativas, a partir de 1° de mayo, Mercado Pago va a estar obligado a reportar a la AFIP los saldos que superen los $200.000. Por otro lado, los usuarios que no superen los $120.000 podrán mantener sin notificar a la AFIP sus ingresos y egresos mensuales. Con respecto a las transferencias, Mercado Pago no va a informar a la institución sobre transacciones individuales que no superen los $400.000.

Es importante señalar que estos límites se aplican tanto a las transacciones entre cuentas de Mercado Pago como a los movimientos entre diversas billeteras virtuales y entidades bancarias. La plataforma está obligada a cumplir con estas regulaciones para garantizar la transparencia fiscal.

Como otras billeteras virtuales, Mercado Pago, está sujeta a las normativas de la AFIP y debe adherirse a estas nuevas disposiciones. Por lo tanto, es necesario que los usuarios conozcan estos límites de dinero para evitar problemas con las autoridades fiscales y asegurar una gestión adecuada de sus fondos.

Cuánto rinde cada billetera virtual en abril 2024

Teniendo en cuenta los datos brindados por el sitio Trascendo, las billeteras virtuales ofrecieron los siguientes rendimientos:

Naranja X: 78%

Prex: 73.18%

Personal Pay: 72%, 77%, 79%, dependiendo del nivel

Banco Supervielle: 71.11%

n1u: 71.03%

Mercado Pago: 69.69%

Banco Galicia: 69.20%

Taca Taca: 68.61%

Claro Pay: 68.52%

Ualá (Ualintec): 68.40%

AstroPay: 65.10%

LetsBit: 63.92%

Banco Bica: entre 60% y 70%

Cómo hacer para tener una cuenta en una billetera virtual

Registro: se debe crear una sesión en la plataforma de billetera virtual utilizando datos personales. Verificación: es necesario completar los procesos de verificación, que pueden incluir la identificación y la vinculación de una cuenta bancaria o tarjeta. Depósito de fondos: seleccionar la opción para añadir dinero a tu cuenta. Se puede realizar a través de transferencia bancaria, depósito directo, tarjetas de débito/crédito, o en algunos casos, depositando efectivo en puntos de servicio asociados. Confirmación: se deben seguir las instrucciones para confirmar la transacción y esperar a que los fondos se acrediten en la billetera virtual.

Qué acciones se puede hacer con una billetera virtual