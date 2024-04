Cinco tips para aprovechar más la Feria del Libro de Buenos Aires 2024

Primordial, definir qué presupuesto se maneja, y cómo se lo quiere distribuir. Hay que contemplar el costo del viaje hasta La Rural, el costo de las entradas, si se va a consumir comida o no dentro y el costo de los libros u otros objetos que se quiera comprar. Muy importante y a no desestimar: muchos libros, enciclopedias, comics, etc. no son solo el formato físico que se muestra en los diferentes stands, y muchas veces sucede que para adquirir la historia completa de algo es necesario comprar varios de ellos, elevándose así el costo de la compra de manera exponencial.