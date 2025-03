Así es la vida de Luis Chocobar: dejó la Policía Bonaerense y ahora se dedica a vender medias

Luis Chocobar, el expolicía bonaerense que en 2017 se convirtió en una figura mediática tras abatir a un ladrón que había asaltado a un turista, ha tomado un rumbo completamente distinto en su vida.

Luego de recibir una condena de dos años y medio de prisión en suspenso, Chocobar dejó la Policía Bonaerense y hoy se dedica a la venta ambulante y a su formación académica.

Chocobar tuvo un cambio total en su vida. (Archivo)

El presente de Chocobar

En una entrevista con TN, Chocobar contó que ahora gana su sustento vendiendo medias y otros productos en la feria de Saavedra, además de trabajar en el depósito de una mercería. “Voy a Once y compro medias, cordones y plantillas, que luego revendo en un puestito que alquilo en la feria de Saavedra”, explicó. Aunque su situación económica no es holgada, asegura que no se queja: “Me dan de comer ahí, no me sobra nada. También laburo dos veces por semana en el depósito de una mercería de un amigo en la calle Pasteur”.

La foto del presente de Luis Chocobar que se hizo viral en las redes sociales.

Más allá de sus ocupaciones laborales, Chocobar ha decidido apostar por la educación. Después de recibirse de enfermero, comenzó a estudiar Derecho en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), un giro inesperado en su trayectoria profesional. Además, colabora en dos estudios jurídicos, los de Fernando Soto y Ricardo Galeano, donde realiza trabajos esporádicos.

A pesar de la intensa carga laboral y académica, el expolicía encuentra satisfacción en su nuevo camino, donde, según sus palabras, se siente respetado y valorado en su entorno. Su historia refleja una transformación personal marcada por la resiliencia y la búsqueda de nuevas oportunidades tras un episodio que marcó su vida para siempre.