Se registró un nuevo caso de violencia de género en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, donde un hombre agredió a su novia cuando esta se negó a entregarle sus ahorros. Los golpes le provocaron una doble fractura en la nariz y varios cortes de los cuales uno requirió puntos. Además, la amenazó de muerte a ella y su pequeña hija y el hombre continúa en libertad.

El día del hecho, el agresor las llevo a su casa en barrio Las Leñas en la motocicleta de la joven, y al llegar al lugar le pidió que le entregara sus ahorros. La mujer se negó y este encerró a la niña en una habitación y comenzó a golpearla brutalmente.

“Nosotros éramos novios nada más, hace 8 meses, hasta ayer. Estaba todo bien, él sabía que yo tenía dinero ahorrado y me pidió, yo le dije que no y se enfureció, yo perdí la cuenta de las piñas que me pego, me rompió la nariz y me lastimo muchísimo” contó la víctima en entrevista con El Territorio. “Es la primera vez que me golpea, si algunas veces me agarro del brazo por celos, pero no nunca algo así. Logre salir corriendo con mi hija. Dejé todo en la casa y fui a hacer la denuncia. En la comisaria me dijeron que no alcanza para que este preso. Pero me amenazó de muerte”