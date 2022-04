Celia Duarte, Miembro del Comité de Crisis S.O.S Iguazú, en diálogo con Radio Yguazú Misiones, manifestó que es una lucha constante y que la problemática del agua no se soluciona.

Ante la falta de presencia en las convocatorias que se realizaron días atrás, Celia cree que la gente de Iguazú ya naturalizó el problema de la falta de agua y eso no tiene que ser así.

“Se quejan, obviamente que sufren pero no salen a luchar por sus derechos y tenemos que hacerlo para tener un Iguazú mejor, no podemos seguir así”, sostuvo Celia. Asimismo, expresó que “debemos tener agua todos los días, el gobierno no brinda una solución definitiva, vivimos en parche y seguimos sufriendo”.

Realizarán una caravana hacia el Hito 3 Fronteras para reclamar “Agua para Todos”. Foto: Radio Yguazú

“Solicitamos agua, luz, veredas, cloacas, alumbrado público que es lo básico y no tenemos, no pedimos cosas faraónicas”, sentenció.

Fuente: Radio Yguazú