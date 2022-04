Un grupo de vecinos se reunió en la tarde de la jornada de ayer frente a las instalaciones del Instituto Misionero de Agua y Saneamiento –IMAS- en Puerto Iguazú para reclamar por el suministro de agua potable, teniendo en cuenta la ola de problemas que se han registrado y que han dejado al menos a 10 barrios sin servicio por 15 días.

“Esto es criminal, no nos pueden dejar sin agua. Hace 15 días que no llega agua a mi casa, tengo que comprar o suplicar que me lleven con el camión, esto no es vida. El problema no es de ahora siempre fue así. Por eso exigimos presupuesto e inversiones reales para solucionar el problema de una vez por todas” reclamó Ramona Romero, vecina de barrio Malvinas.

Por su parte, Marina del barrio Comandante Andresito, manifestó que hace ya varios meses no cuenta con el servicio de forma regular y que está cansada de gastar más de 4000 pesos por semana en delivery de agua. “Yo no sé qué tienen que hacer, vivo detrás de la planta potabilizadora y no tengo agua. Evidentemente no tienen personal capacitado”, expuso.

Los barrios más afectados por la deficiente distribución de agua potable son:

Villa 14,

Parte de barrio Centro,

Villa Florida,

Villa Nueva,

Obrero,

Almirante Brown,

Villa Alta (zona Alta),

Belén,

Malvinas,

Santa María del Iguazú,

Comandante Andresito.

Desde IMAS informaron que están trabajando para subsanar los inconvenientes e indicaron que algunos barrios están recibiendo el líquido vital, pero no con la presión suficiente para que se pueda almacenar en tanques elevados.

Además recalcaron que si no registran cortes prolongados o micro cortes de energía eléctrica el servicio se normalizaría por zonas en las próximas horas. Dicha explicación no fue suficiente para los vecinos que convocan a una nueva manifestación para hoy.

Continúan los problemas de agua en Puerto Iguazú. Foto: ET

Fuente: El Territorio