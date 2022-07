La Asociación Civil de las 2000 hectáreas realizó un reclamo y llamó a los vecinos para tratar el tema de los accesos en mal estado hacia sus viviendas.

“Este sábado 16 de julio convocamos a una reunión a todos para tratar el tema y tomar una decisión urgente. Ya no podremos ingresar ni salir de nuestros hogares”, decía el mensaje de los autoconvocados.

Dicho comunicado fue destinado a las personas que sufren la problemática de no poder transitar las calles. Según Oscar Goncalves, vecino, hace dos años no se arreglan los accesos y solicitaron al intendente, pero no hubo respuestas.

Además, agregó que la unión de los vecinos es una forma de solucionar. Los mismos se reunieron ayer a las 16horas en la Cruz de Rolo Guardiola.

El camino en cuestión es la Avenida Libertad y todo su recorrido, involucrando así las calles Salto el Turista, camino a la Aldea Miri Marangatu, y calle Los Mineros.

Puerto Iguazú: La Asociación Civil 2000 hectáreas solicitó arregló de calles en la zona Foto: La Voz de Cataratas

Fuente: La Voz de Cataratas