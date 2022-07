Otro lamentable hecho ocurrió el jueves por la noche que afecta al sector productivo: cuatreros faenaron ganado en un campo de Puerto Esperanza, generando gran complicación a propietarios, ya que fueron varios los bovinos asesinados.

Los responsables del establecimiento forestal, ubicado a unos 4 kilómetros de la Ruta Nacional N°12, cerca del área urbana de dicha localidad, hallaron cabezas de ganado que fueron faenados en la noche del jueves.

El productor Walter Konkhe comentó que “venimos practicando ganadería hace más de 20 años, cada tanto tenemos este tipo de situaciones, son reiteradas en los últimos tiempos, uno va perdiendo la fe en muchos aspectos con respecto al cuidado y apoyo por parte de fuerzas de seguridad”. Lamentó que “en las últimas tres semanas nos robaron cinco cabezas de ganado”.

Indicó que las personas responsables del ilícito conocen el lugar, los movimientos y son conocedores del oficio: “en el robo de ganado se acarrean 200 a 300 kilos de carne, hay que conocer el oficio, el daño es enorme”.

La pérdida no solamente es del animal sino que también “en ocasiones perdimos personal porque tienen miedo de la inseguridad, se sienten comprometidos con la actividad. Se nos fue gente buena en el oficio porque no pudimos resolver el inconveniente. Se sienten amenazados, hemos tenido casos donde la gente ha dañado animales, los matan con machete, y si no pueden matar, entonces lastiman a varios animales en la noche”.

Habló sobre el perjuicio del robo de ganado ya que “nosotros necesitamos aproximadamente un año para tener al ternero en campo, que llegue a los 150 kilos y dos años para que pese 250 kilos, cada uno vale alrededor de 90 mil pesos, el trabajo se nos va por la borda”.

Afirmó que ante estas situaciones “lo primero es hacer la denuncia policial, la práctica es muy tediosa, nosotros tenemos hacienda de terceros que está en consignación, entonces tenemos doble compromiso de informar al dueño de hacienda, y es un trámite que lleva mínimo medio día de trabajo. A veces es desganador ver ese labor y muchas veces sin resultado, pero hay que denunciar”.

Puerto Esperanza: cuatreros faenaron varias cabezas de ganado. Imagen ilustrativa. Foto: Archivo

“Son fáciles de identificar a quienes hacen esto, hay un puñado de gente que tiene capacidad de cometer ese ilícito, así como la actividad ganadera nos conocemos entre productores, estoy convencido que se sabe quiénes son. Hay que conocer de faena, sobre todo en la noche, dónde está el campo, no es gente ajena a la zona, a mi entender no es demasiado difícil de identificarlos” aseveró.

Asimismo, mencionó que “en pocas veces que la Policía identificó la actividad ilícita, al no haber denuncia, no pueden avanzar porque la autoridad no tiene competencia si no tiene denuncia y Juez que apoye”, por lo que instó a denunciar ante un hecho similar.

Fuente: Stop en Línea