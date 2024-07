Proyecto Four Points by Sheraton Iguazú: una inversión turística con grandes oportunidades.

En un reciente análisis, el destacado consultor Mariano Carrizo, experto en estudios de mercado y proyecciones económicas, resaltó la importancia de la ubicación del nuevo proyecto Four Points by Sheraton Iguazú. Ubicado cerca de la Ruta 12, el Parque Nacional Iguazú y el aeropuerto, este proyecto ofrece un acceso privilegiado a los principales puntos turísticos y comerciales de la región. Carrizo subrayó que esta localización combina la conveniencia del casco urbano con la tranquilidad de un entorno natural, ofreciendo un valor agregado significativo para los visitantes.

Carrizo también enfatizó la conectividad del destino, evidenciada por el alto flujo de pasajeros del aeropuerto de Puerto Iguazú, el tercero más transitado de Argentina. Con más de 130.000 pasajeros mensuales, el aeropuerto ha recuperado sus niveles pre-pandemia, lo que asegura una base sólida de turistas tanto nacionales como internacionales.

En cuanto al mercado, el consultor señaló que Iguazú es un destino turístico consolidado, con una ocupación hotelera promedio del 60%, que se eleva significativamente para hoteles con marcas reconocidas y administración profesional, superando el 70%. Este dato refuerza la rentabilidad potencial del proyecto, especialmente considerando la capacidad de fijar tarifas en dólares y la demanda continua durante todo el año, eliminando así las temporadas bajas.

La marca Four Points by Sheraton, parte de Marriott, añade un plus de confianza y reconocimiento global, lo que potenciará la demanda y la fidelización de los huéspedes. Carrizo destacó la calidad y diseño del proyecto, alineados con los estándares de Sheraton, garantizando una experiencia de alta categoría para los visitantes.

Finalmente, Carrizo hizo referencia al exitoso desarrollo previo del mismo grupo, el Hotel Matriz de Iguazú, que se ha destacado por su rentabilidad y calidad. Con estos antecedentes, el consultor concluyó que el proyecto Four Points by Sheraton Iguazú representa una inversión sólida y prometedora, ofreciendo una excelente oportunidad para los inversores interesados en el sector turístico de la región.