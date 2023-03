Motociclista fue atacado por un perro en Puerto Iguazú: “me sacó un pedazo del talón”

En la noche del miércoles, un motociclista tuvo que ser hospitalizado debido la mordedura de un perro que le arrancó parte del pie. Ocurrió en Puerto Iguazú, cuando el hombre circulaba por la calle Santa María.

El hombre de 53 años permanece internado con antibióticos y aun no saben si necesitará cirugía reconstructiva.

Según indicó el hombre, el ataque ocurrió cuando iba en su motocicleta por la calle Santa María del Iguazú, al llegar a la altura de la intersección con calle Aguaí, dos perros lo comenzaron a atacar, uno de cada lado. Uno de los canes logró morderle y quitarle un pedazo del pie.

“Yo frené, y el perro más grande me mordió el talón y comenzó a mover la cabeza hasta que me sacó un pedazo, yo creo que como le salto sangre me soltó” indicó el hombre.

Agregó además que “justo pasó el concejal Javier Bareiro, paró y después paró otro vehículo y el concejal me trajo al hospital donde me tienen internado esperando para saber que me deben aplicar y si necesito cirugía” detalló el motociclista.

Además, según se supo, este señor no fue la única victima del mismo perro ese día: “cuando me atendían, llegó al hospital una chica que también fue mordida por un perro, mi señora le preguntó donde pasó y le dijo que fue en el mismo lugar que a mi, la chica le tomó una foto y es el mismo que me ataco a mi” contó

Fuente: El Territorio