Este viernes, el cacique Sabino Benítez pidió por el cese del desmonte de árboles nativos en territorio ancestral en la reunión de la comunidad Mbya Guaraní Ka’a Kupe, ubicada sobre el acceso de Ruta 7, Valle del Kuña Piru, en Aristóbulo del Valle, en Misiones.

Tala de arboles nativos Misiones Online

Este jueves se encontraron con operarios de la Empresa CARBA S.A cortando árboles nativos en territorio indígena relevado por Ley 26.160.

Además los trabajadores portaban armas de fuego y amenazaron a integrantes de las comunidades que se hicieron presentes para evitar que sigan desmontando poniendo en riesgo la vida de los Mbya y el frágil ecosistema de la zona.

Otras comunidades también ofrecieron su apoyo, Sergio Franco, de la comunidad de Takuapi dijo “Vinimos a acompañar a esta comunidad, a Ka´a Kupe, nos avisaron que ellos estaban preocupados por los desmontes, ellos (CARBA S.A) estaban sacando muchos árboles, entonces nosotros vinimos a acompañar, a dar fuerza, porque nosotros somos así, siempre acompañamos entre nosotros”, sostuvo Sergio Franco, de la comunidad de Takuapi.

Francisco Medina, -coordinador del Aty Ñechiró, una de las instancias asamblearias de las Comunidades, reclamó a la empresa y a las autoridades provinciales que respeten los derechos territoriales de los pueblos originarios que están contempladas en la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y las leyes que fueron conquistando.

Medina dijo que “Nosotros estamos para enfrentar a la empresa pero con la ley, con la Constitución Nacional, artículo 75 inciso 17, pero nunca el Estado ha escuchado al Pueblo Mbya Guaraní”

“Se siente el dolor porque han robado de territorio, porque el territorio lo estamos perdiendo, llegar y ver el desastre del monte genera dolor, en el cuerpo, en el corazón por eso los chicos reaccionaron” expresó.

Las comunidades originarias están molestas por la falta de respuestas por parte del Estado y el cacique pide al Ministerio de Ecología y al gobierno provincial que se frene la tala de árboles nativos en su territorio. “La falta de respuesta del Ministro de Ecología, hoy candidato a Diputado y la empresa CARBA SA, hace que se siga destruyendo el monte refugio de las Comunidades Mbya Guaraní de la zona. Gente tradicionalmente pacífica siente, y sabe, que el Estado los ignora y han decidido no aceptarlo más”, cuestionó Benítez.

Arboles Nativos talados por la Empresa CARBA S.A Misiones Online

Desde el Equipo Misiones Pastoral Aborigen (EMIPA) informaron en un comunicado de prensa que “la industria extractiva de árboles que es tan antiambiental, contaminante y destructiva como la minera, y es considerada esencial en esta pandemia. Se autoriza a seguir destruyendo la selva en territorio Mbya, mientras que quienes quieren defender su monte son obligados a quedarse en sus casas”

Agregaba también que “Ka’a Kupe no está sola en esta lucha que lleva 20 años, más de catorce Comunidades lindantes la acompañan, Mbya de las Tekoa Takuapi y Ko’ë Ju están acampando en la zona de corte, decidieron que no saldrá un rollo más, esa selva pertenece a sus nietos y ellos no están dispuestos a ceder”.