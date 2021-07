El domingo 24 de julio del 2021 quedará en la memoria de la Liga Regional de futbol Iguazú, ya que por primera vez se realiza un campeonato de futbol femenino semi profesional con el objetivo de armar una selección de Iguazú para competir en otras localidades y además de concretar un semillero de jugadoras con el inicio de la escuela de futbol femenino. Este campeonato cuenta con la participación de 5 clubes y un equipo invitado del barrio Costa Mboca-í que tiene 3 jugadoras de las comunidades Mbya guaraní.

Este hito, se concreta gracias al trabajo de Claudia Bazán, Amelia Esquivel, Gabriela Morales y Florencia Velázquez que lucharon para que la Liga Regional de Futbol abriera las puertas a las mujeres que siente la misma pasión que los hombres por el fútbol. A fines del 2019 el presidente de la Liga creó el departamento de Fútbol femenino, pero la pandemia postergó hasta este año la organización de los clubes y el inicio del trabajo.

“Yo estoy en Iguazú hace 14 años, y siempre luché por un lugar en la liga ya que amo el fútbol. Jugaba en Buenos Aires para un club y al llegar a la ciudad impulsé el deporte junto a mis colegas que me acompañan, todas somos de Buenos Aires y nos costó muchísimo ganarnos un lugar y hoy lo celebramos porque dimos el primer paso, sin embargo falta mucho por hacer” indicó Claudia Bazán, presidente del departamento de Fútbol femenino de la Liga regional de Fútbol.

Si bien en Iguazú se han realizado varios campeonatos de fútbol femenino, ninguno de ellos fue dentro de la Liga regional, siempre fueron organizados por el equipo Iguazú For Ever que fue 4 veces campeón a nivel nacional. “Esto es un sueño cumplido, pero estamos detrás de los detalles porque necesitamos trabajar y enseñar a los equipos a manejarse dentro de un club. En Iguazú siempre hubo fútbol femenino, pero eran equipos de barrio, equipos de 7 o 9, jugaban sin indumentaria. Y nosotros queremos transformar el potrero en fútbol semi profesional y que en un futuro no muy lejano clubes del país vengan a buscar a nuestras jugadoras porque tienen mucho potencial”.

Histórica jornada para el deporte femenino en Puerto Iguazú. Actualizate Iguazú

Haciendo hincapié en el talento de las mujeres futbolistas iguazuenses, Bazán recalcó que trabajan en la conformación de una selección de Puerto Iguazú “es increíble el potencial que hay, por eso estamos recorriendo barrios, seleccionando a las chicas para armar la selección y una vez que contemos los fondos necesarios para que Amelia Esquivel se capacite como Directora Técnica, llevar al equipo a competir y demostrar la capacidad de las chicas”.

Con respecto a las dificultades que deben enfrentar, Bazán recalcó que no hay una cancha preparada para el fútbol femenino y es un tema a resolver “No contamos con vestuarios apropiados, si bien hoy por una cuestión de protocolo, las chicas vienen cambiadas, con barbijos y se respeta el distanciamiento social, en una época normal los equipos no cuentan con vestuarios acorde, eso lo sabemos por eso decimos que hay mucho por hacer aún, pero estamos felices por el comienzo de la historia del fútbol femenino semi profesional en Iguazú”.

El proyecto también contempla un semillero que estará a cargo de la profesora Florencia Velázquez “estamos esperando el visto bueno para comenzar a trabajar con la escuela de fútbol femenino para niñas entre 7 a 13 años que funcionará en la Liga, aún no sabemos el día y el horario que tendremos, pero nuestro objetivo es preparar a las niñas en todos los sentidos para cuando vengan a buscar a las mejores” recalco Velázquez.

Fuente: Actualizate Iguazú