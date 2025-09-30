Cuáles son los 3 signos del Horóscopo Chino que sufrirán grandes cambios durante octubre 2025, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru es la voz más reconocida del horóscopo chino en nuestro país y cada mes sus predicciones generan expectativa. En este 2025, que corresponde al Año de la Serpiente de Madera, la especialista advirtió que el mes de octubre será especialmente intenso para tres signos que deberán aprender a surfear los cambios.

Según explicó, la energía de este ciclo invita a tomar decisiones que no tendrán vuelta atrás. Por eso, quienes nacieron bajo la influencia del Chancho, el Caballo y el Gallo deberán estar atentos para no quedar atrapados en tensiones innecesarias.

Según el horóscopo chino, cuáles son los 3 signos que tendrán grandes cambios este mes.

El primero en la lista es el Cerdo. Este signo atravesará una etapa complicada porque estará influenciado tanto por el Gallo como por la Serpiente. La recomendación de Ludovica es clara: “Descansen, eviten los excesos y cumplan con los compromisos económicos pendientes”. El mes puede sentirse como una carga, pero con organización se logrará equilibrio.

El Caballo también sentirá un sacudón. En los primeros días de octubre tendrá un fuerte impulso de formalizar vínculos o tomar compromisos definitivos. Sin embargo, la astróloga advierte que no será el momento ideal para dar pasos grandes. Los nacidos en 2014 estarán más protegidos, aunque necesitarán apoyo de sus familias para sostenerse emocionalmente.

Por su parte, el Gallo tendrá un inicio de mes turbulento, marcado por tensiones y posibles discusiones. Pero hacia fin de octubre la situación dará un giro: aparecerán descubrimientos notables y se revelará información sensible en el ámbito familiar. Aquellos que trabajen en educación o investigación estarán especialmente favorecidos para hacer aportes valiosos.

Según Ludovica, octubre no debe vivirse con temor sino como una invitación a la transformación. La astróloga resalta que los cambios, aunque incómodos, abren puertas hacia nuevas oportunidades. Y si algo caracteriza a su estilo es recordar que, en medio de la incertidumbre, lo esencial es mantener la calma y confiar en la propia intuición.