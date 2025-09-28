Los 3 signos del Horóscopo Chino que podrían ser víctimas de estafas durante 2025, según Ludovica Squirru

El avance del mundo digital y los constantes cambios económicos ofrecen múltiples beneficios, aunque también generan un terreno fértil para los engaños. En sus proyecciones para 2025, la astróloga Ludovica Squirru advierte que algunos signos del Horóscopo Chino deberán estar especialmente atentos frente a estafas, fraudes o manipulaciones, sobre todo en cuestiones financieras, legales y de confianza personal. Para evitar pérdidas y desilusiones, será fundamental actuar con cautela, no dejarse llevar por las apariencias y aprender a identificar señales de riesgo.

Si bien el año de la Serpiente de Madera trae consigo una energía positiva en muchos aspectos, la especialista advierte que ciertas combinaciones pueden aumentar la vulnerabilidad de algunos animales del zodíaco oriental. La ingenuidad, el desconocimiento o la ansiedad podrían abrir la puerta a engaños que los perjudiquen. Por eso, recomienda fortalecer la intuición, recurrir a asesoramiento confiable y desconfiar de propuestas que parezcan demasiado favorables para ser reales.

Los signos del Horóscopo Chino que deberán extremar precauciones para no caer en estafas, según Ludovica Squirru

Tigre: De acuerdo con Ludovica Squirru, el Tigre será uno de los signos más vulnerables a caer en engaños durante las próximas semanas. Su carácter impulsivo y la búsqueda de resultados inmediatos pueden llevarlo a aceptar propuestas que prometen grandes ganancias, inversiones sin respaldo o alianzas poco confiables. La astróloga recomienda al Tigre frenar la ansiedad, leer con atención contratos, chequear antecedentes y no comprometerse a ciegas en cuestiones legales o financieras.

Horóscopo Chino. Tigre.

Mono: El Mono también figura entre los signos que deberán extremar la cautela. Según Squirru, se verá más expuesto a conflictos vinculados con herencias, donaciones, reclamos inesperados o trámites legales, terrenos donde abundan las falsas promesas o las maniobras poco claras. Además, confiar demasiado rápido en supuestas amistades o socios podría derivar en pérdidas económicas. La clave para este signo será pedir asesoramiento, dejar todo documentado y no dejar nada librado al azar.

Horóscopo Chino. Mono.

Serpiente: Aunque la Serpiente atraviesa su propio año —la Serpiente de Madera—, eso no significa que esté exenta de riesgos. Squirru advierte que este signo deberá estar atento a posibles estafas relacionadas con identidades falsas, fraudes digitales u oportunidades que parecen seguras, pero esconden condiciones ocultas. El “ben ming nian” (año natal del signo) potencia tanto lo favorable como lo desafiante, por lo que la prudencia será esencial. Hacer valer la sabiduría natural de la Serpiente, actuar sin apuro y buscar consejos confiables será determinante.