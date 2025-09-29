El signo del horóscopo chino que puede tener problemas este fin de mes, según Ludovica Squirru

Con la llegada de la primavera, las predicciones del horóscopo chino vuelven a despertar la curiosidad de miles de seguidores. Ludovica Squirru, referente indiscutida de la astrología oriental en la Argentina, aseguró que este fin de mes se vienen cambios fuertes. Según explicó, la energía del equinoccio trae oportunidades, pero también tensiones que pueden afectar a varios signos.

La autora de Horóscopo Chino 2025 destacó que el protagonismo de septiembre está marcado por la transición entre el Gallo y el Conejo, lo que genera un terreno fértil para movimientos emocionales y situaciones inesperadas. Sin embargo, advirtió que hay un signo que deberá cuidarse especialmente: la Cabra.

La cabra, uno de los 12 animales del horóscopo chino

La advertencia de Ludovica Squirru para los signos del horóscopo chino

“La Cabra debe controlar su impulsividad”, señaló Squirru al analizar el mapa energético del mes. Según explicó, este signo podría enfrentar malentendidos, choques en vínculos personales y hasta decisiones apresuradas en el trabajo. “Si no logra canalizar su ansiedad, puede terminar atrapada en conflictos que no le corresponden”, agregó.

Horóscopo Chino. Cabra.

La astróloga también remarcó que, más allá de este signo puntual, todos deberían prestar atención a sus hábitos. “Las malas energías pueden expandirse si no se corrigen ciertas conductas”, advirtió. Por eso, recomendó practicar actividades de autocuidado, meditación y espacios de reflexión antes de reaccionar de manera impulsiva.

En contraste, otros signos tendrán un cierre de mes más favorable. La Rata contará con la chance de sanar heridas emocionales y comenzar terapias. El Búfalo deberá resistir la tentación de mirar las redes de su pareja o expareja para evitar complicaciones.

Horóscopo chino.

El Perro tendrá que enfocarse en chequear la veracidad de la información que recibe antes de actuar, mientras que el Cerdo hallará en estos días un momento ideal para descansar y cumplir con pendientes.

Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Más allá de las advertencias, Squirru también dejó un mensaje esperanzador: tres signos del horóscopo chino cerrarán septiembre con abundancia y prosperidad. Si bien no detalló cuáles en esta ocasión, adelantó que las energías cósmicas impulsarán sobre todo las finanzas personales y el crecimiento interior.