Los 3 signos del Horóscopo Chino que enfrentarán problemas antes de octubre, según Ludovica Squirru

Queda apenas unos días para que septiembre llegue a su fin y dé paso a un nuevo mes, octubre. En el ámbito del Horóscopo Chino, hay varias novedades importantes a considerar, especialmente para tres signos en particular.

Los 4 signos del Horóscopo Chino que recibirán una importante noticia económica en septiembre 2025, según Ludovica Squirru.

En esta oportunidad, quien anticipó lo que se avecina fue Ludovica Squirru. La especialista en astrología señaló que se presentarán desafíos que deberán afrontarse, generando diferentes escenarios que se irán desarrollando durante las próximas semanas.

Estos son los signos del Horóscopo Chino que sufrirán problemas antes de octubre, según Ludovica Squirru

Chancho: “La mala racha continuará: la influencia del gallo y de la serpiente complicará las cosas. Lo recomendable será descansar, evitar excesos y cumplir con los pagos pendientes. La meditación y la terapia serán grandes aliadas”.

Horóscopo Chino. Cerdo.

Caballo: “Sentirás una fuerte tentación de formalizar relaciones, pero no es el momento de casarse ni asumir compromisos definitivos. Los caballos nacidos en 2014 estarán más protegidos, aunque necesitarán el cuidado y apoyo de su entorno cercano”.

Horóscopo Chino. Caballo.

Gallo: “El inicio del período fue algo turbulento, pero se avecinan grandes descubrimientos. Podría salir a la luz información delicada del ámbito familiar, aunque los gallos dedicados a la investigación o la enseñanza tendrán la oportunidad de hacer aportes muy valiosos”.