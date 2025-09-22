Los 3 signos del horóscopo chino que tendrán un fin de septiembre difícil, según Ludovica Squirru

El cierre de septiembre no será sencillo para todos los signos del horóscopo chino. Ludovica Squirru, referente indiscutida de la astrología oriental en la Argentina, advirtió que tres animales del zodíaco enfrentarán obstáculos que pondrán a prueba su paciencia y capacidad de adaptación.

Según la experta, estas señales no deben leerse como fatalismos sino como advertencias que invitan a reflexionar y a tomar decisiones con mayor prudencia.

Horóscopo chino.

Los signos del horóscopo chino que tendrán más obstáculos en el cierre del mes

Caballo: “La tentación de formalizar relaciones será fuerte, pero no es el momento para casarse ni comprometerse de forma definitiva. Los caballos de 2014 estarán más protegidos, pero deberán ser cuidados por su entorno cercano”, explicó la astróloga.

Horóscopo Chino. Caballo.

Gallo: “Tuvieron un inicio intranquilo, pero hay grandes descubrimientos más adelante. Puede salir a la luz información familiar delicada, aunque los gallos que trabajan en investigación o enseñanza harán aportes valiosos”, sostuvo.

Horóscopo Chino. Gallo.

Chancho: “La mala racha continúa: la energía del gallo y de la serpiente complica el panorama. Lo mejor es descansar, evitar excesos y cumplir con pagos pendientes. La meditación y la terapia serán tus aliadas”, escribió Squirru.

Horóscopo Chino. Cerdo.

El signo del horóscopo chino que podría dar un paso en el amor

Entre los tres, el Caballo es el que más sentirá la necesidad de dar un paso importante en su vida sentimental. La astróloga advierte que, aunque el impulso de formalizar será fuerte, conviene esperar. El consejo es usar este tiempo para fortalecer vínculos existentes, expresarse con honestidad y dejar atrás las inseguridades.

Los signos que tendrán buena suerte en el amor este mes.

De esta manera, Ludovica vuelve a poner sobre la mesa que las predicciones del horóscopo chino no son una sentencia definitiva, sino un mapa para transitar con mayor conciencia los tiempos que se vienen.