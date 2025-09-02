El único signo del Horóscopo Chino que tendrá suerte en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

En la antigua tradición del Horóscopo Chino, cada año está representado por un animal dentro de un ciclo de doce años, otorgando a quienes nacen bajo su influencia características únicas y distintivas.

Además, cada mes las energías del signo se combinan con las del animal que predomina en ese período. En este noveno mes del calendario chino, se percibe una energía especial que se entrelaza de manera particular con la del Dragón.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Con el inicio de septiembre y la llegada del mes del Gallo, los nacidos bajo el signo del Dragón pueden esperar un giro positivo significativo, particularmente en el ámbito amoroso, según la especialista en astrología Ludovica Squirru.

Este es el signo que tendrá suerte durante septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Durante septiembre, los nacidos bajo el signo del Dragón experimentarán unas inesperadas influencias:

Equilibrio y estabilidad: La llegada del mes del Gallo brindará a los Dragones el equilibrio que necesitan, suavizando su carácter intenso y ambicioso. Esto favorecerá la conexión con sus seres queridos y permitirá fortalecer relaciones románticas, ya sea iniciando nuevos vínculos o revitalizando los existentes.

Oportunidades en el amor: Durante septiembre, los Dragones destacarán por su carisma y magnetismo. Los solteros podrían conocer a alguien especial, mientras que quienes estén en pareja disfrutarán de un renovado compromiso y pasión.

Horóscopo Chino. Dragón.

Desafíos para los jóvenes Dragones: Los nacidos en 2013, que comienzan a entrar en la adolescencia, podrían experimentar cambios internos e inquietudes. La energía estructurada del Gallo podría resultar algo incómoda para ellos, pero con paciencia aprenderán a canalizarla de manera positiva y constructiva.

Avances profesionales y económicos: La disciplina que aporta el Gallo favorecerá a los Dragones en el ámbito laboral y financiero. Será un momento propicio para planificar y ejecutar proyectos a largo plazo, sentando bases sólidas para el futuro.