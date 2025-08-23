Las metas ocultas que cada signo del Horóscopo Chino deberá cumplir en 2025, según Ludovica Squirru

A mitad del año de la Serpiente de Madera, la astrología oriental continúa señalando un período de transformación y planificación profunda. Si querés saber qué te depara el futuro, la reconocida Ludovica Squirru te ofrece las claves: descubrí a continuación las metas por cumplir y las predicciones para cada signo del Horóscopo Chino 2025 durante los meses que quedan de este intenso ciclo.

Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Estas son las metas pendientes de cada signo del Horóscopo Chino, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, cada signo del Horóscopo Chino todavía tiene metas por cumplir en la segunda mitad del año de la Serpiente de Madera. A continuación, se detallan las recomendaciones para cada signo:

SERPIENTE: Deben enfocarse en fortalecer su salud, cuidar las relaciones familiares y consolidar su trabajo.

TIGRE: Será fundamental prepararse tanto mental como energéticamente para enfrentar posibles dificultades.

MONO: Se avecina un período complejo; se aconseja prestar atención a cuestiones legales y reclamos pendientes.

CHANCHO: Trabajen en mantener la paz interior y eviten confrontaciones para manejar mejor las situaciones.

RATA: El año presenta desafíos emocionales y de salud. Confíen en su intuición para tomar decisiones.

CONEJO: La independencia y el autocuidado serán clave para cerrar el año de manera positiva.

DRAGÓN: Es necesario descansar y procesar información; las decisiones tomadas ahora tendrán repercusiones.

CABALLO: Controlar la impulsividad será esencial. Además, enfóquense en la empatía y en tomar decisiones altruistas.

CABRA: Presten atención a la salud y eviten los excesos; mantener el equilibrio será fundamental.

GALLO: Eviten la rigidez y practiquen la flexibilidad para adaptarse a cambios inesperados.

PERRO: No se aíslen socialmente; fortalecer las relaciones les ayudará a alcanzar estabilidad.

BUEY: Manténganse atentos al entorno; la paciencia y la capacidad de adaptación serán clave para este período.