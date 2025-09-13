La impactante predicción de Ludovica Squirru sobre el futuro político de Javier Milei que dejó a todos sin palabras

Este domingo 7 de septiembre, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir a sus nuevos legisladores, y finalmente Javier Milei no logró imponerse en los comicios. En medio de los resultados, volvieron a cobrar relevancia las predicciones de la astróloga Ludovica Squirru, quien analizó el futuro del mandatario argentino a través del Horóscopo Chino.

Squirru recordó que Milei nació en el año del Perro, un signo que, según explicó, se distingue por su valentía y coraje, aunque también atraviesa etapas de fuertes tensiones internas, algo que podría haber influido en su desempeño electoral.

Qué predijo Ludovica Squirru sobre el futuro de Javier Milei

“Él es un disruptor. Creo que es un experimento para la Argentina. Por más que el déficit cero sea su obsesión, no puede ir bien ningún país que no integre todo lo demás que le hace falta a la gente como prioridades”, reveló la experta.

Acto de La Libertad Avanza en Moreno. Javier y Karina Milei en el escenario. (Clarín)

Además, Ludovica hizo hincapié en que Milei deberá prestar atención a su bienestar emocional y ser cuidadoso con su presencia mediática: “Tendrá que replegarse, no resolver la vida de todos, dejar a un lado querellas y entrevistas y, en general, no hablar en público. Resultará mejor para salvar su integridad emocional y evitar tragos amargos”.

Squirru advirtió que, siguiendo estas recomendaciones, el presidente podría mantener un equilibrio personal y enfrentar los desafíos con mayor claridad, evitando desgaste innecesario tanto en su vida privada como en la esfera pública.