Horóscopo / Horóscopo chino

El signo del Horóscopo Chino que vivirá revelaciones sorprendentes en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Este mes podría traer cambios importantes en su vida personal y profesional.

Aylén Barrera Arciniega
Aylén Barrera Arciniega

17 de septiembre de 2025,

El signo del Horóscopo Chino que vivirá revelaciones sorprendentes en septiembre 2025, según Ludovica Squirru
Predicciones para Argentina y los signos del horóscopo chino en el año de la Serpiente de Madera, según Ludovica Squirru. (Gentileza Claudio Herdener)

Cada mes, los signos del Horóscopo Chino se ven afectados por distintos movimientos y energías estelares. La reconocida astróloga Ludovica Squirru comparte las predicciones y posibles escenarios para cada signo, y en septiembre de 2025 resaltó un detalle particularmente significativo.

Los 4 signos del Horóscopo Chino que recibirán una importante noticia económica en septiembre 2025, según Ludovica Squirru.
Los 4 signos del Horóscopo Chino que recibirán una importante noticia económica en septiembre 2025, según Ludovica Squirru.

Entre los doce signos, hay uno que se verá especialmente influenciado durante este noveno mes del año. La llegada de la primavera, que simboliza el cierre de un ciclo y el inicio de uno nuevo, podría traer consigo situaciones inesperadas y cambios sorpresivos.

Cuál es el signo del Horóscopo Chino que enfrentará desafiantes momentos en septiembre 2025, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, uno de los signos del calendario chino enfrentará tiempos agitados. Aunque anticipa importantes revelaciones, no necesariamente se trata de noticias negativas, sino que podrían traer consecuencias positivas.

Horóscopo Chino. Gallo.
Horóscopo Chino. Gallo.

Gallo: “Inicio intranquilo, pero con revelaciones importantes más adelante”, señala la astróloga. “Podrían salir a la luz informaciones familiares delicadas, mientras quienes se dediquen a la investigación o enseñanza tendrán hallazgos valiosos”, advierte, anticipando un período de cambios y descubrimientos significativos para este signo.

Temas Relacionados

MÁS DE Horóscopo chino
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS