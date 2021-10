La mayoría de las personas han pasado algún padecimiento con su cabello, todos los géneros y sexos por igual. Ya sea por no saber como domar su melena, sufrir por un mal corte o tener el pelo muy dañado por químicos, todos algo nos ha tocado vivir sobre nuestro cabello.

Una joven guaymallina logró aprender como cuidar su cabellera y decidió compartir sus conocimientos. Es Marina Rita Squadrito, más conocida como Mar, quien creó a su Instagram de DreamHair_Mza.

Su Instagram no solamente es el lugar donde expone ante la comunidad virtual sus tips de cabellera, sino que también logró convertirlo en su emprendimiento, a través de ventas de productos especializados y asesoramientos personalizados.

Su pelo y el ayudar a otros con su pelo se ha vuelto en parte de quien es ella, amando hacerlo. “Me encanta ayudar a las personas a recuperar su salud capilar o a llevar una rutina capilar más saludable, ver los cambios, analizar sus perfiles capilares y armar rutinas personalizadas”, expresó Mar a Vía Mendoza.

Esta muy contenta de ayudar a las diferentes personas domar sus cabellos, tal como ella pudo aprender con su pelo. Gentileza Mar

Su camino de domar su cabellera con el método curly girl

Mar tiene una pelo con rulos, algo que para muchas persona es un infierno. Sin embargo, su madre le inculcó la manera de cuidarlo correctamente, armando sus rutinas capilares en base a sus rulos desde muy chiquita. “Nunca fui de usar planchas, secador o hacerme procesos químicos en el cabello”, comentó la guaymallina.

No obstante, su click con su cabello ocurrió en su adolescencia, cuando viajó al país vecino de Brasil. La joven estaba de vacaciones y se topó con el método curly girl, gracias a las etiquetas llamativas de algunos productos capilares denominados aptos.

“No había mucha info en español, asique la mayoría la buscaba en portugués, de inglés nada”, expresó Mar sobre ese comienzo, ya que el mejoramiento de su cabello fue lo que hizo llamar la atención de sus amigas y familiares, quienes les pedían que compartiera sus productos o tips sobre su pelo.

Y fue a través de sus amigas y familiares que comenzó su Instagram y emprendimiento capilar hace dos años atrás. Eso y su amor por los productos capilares que encontró en Brasil, fue lo que la llevó a buscar proveedores, comprar los artículos, compartirlos y venderlos.

Su especialidad es el cabello rizado, porque es el tipo de cabello que ella tiene. Gentileza Mar

“Pero después me di cuenta que muchas chicas no podían controlar sus melenas o no sabían muy bien que productos usar o como, y por insistencia de mi prima armé el Instagram para ir subiendo info del método y tips de cuidados”, reveló Mar.

DreamHair

Lo que Mar nunca imaginó era la cantidad de personas que iban a recurrir a su Instagram para aprender a domar su cabello. “La verdad que nunca me imaginé tener la repercusión que estoy teniendo”, expresó la joven.

Inclusive indica que recibe muchísimas consultas. “¿Quién no quiere un cabello super sano y manejable? Desde chicas con cabello liso, chicos que quieren definir sus rizos, las que quieren tener el cabello fuerte y largo, chicas que necesitan una rutina de cuidados especiales para cabellos teñidos o alisados, otras que quieren dejar los procesos químicos para recuperar su cabello y lucirlo de manera natural, asesoramientos sobre el método curry girl o chicas que quieran recuperar o aprender a cuidar sus rizos, hasta mamás de pelo liso que no saben cómo cuidar el cabello con rulos de sus hijas”, detalló Mar.

La joven está muy agradecida de toda la repercusión que recibe, ya sea de pedidos de asesoramiento o venta de productos. Pero ella describe que su fuerte son los rulos y a quien más le complace ayudar es a las personas con rizos. “Creo que las onduladas y rizadas somos las que mas ayuda necesitamos y nuestro cabello requiere de algunos cuidados especiales”, comentó Mar.

Marina logró combinar su pasión con su emprendimiento. Gentileza Marina

Unos tips especiales de Mar

Por último, Mar compartió algunos de sus tips para el cuidado del cabello lavado:

