Apareció la adolescente que era buscada en Guaymallén

La joven de 16 años está desaparecida desde mayo, la directora del establecimiento educativo donde asistía realizó la denuncia ante no poderse contactar con la menor. Tras la búsqueda de paradero pública, la madre de la chica dijo que se habían cambiado de domicilio.

Aixa Betsabé Dulcinea Suárez es intensamente buscada por el Ministerio Público Fiscal, quien autorizó la difusión de las imágenes de la chica.

Desde el colegio en Guaymallén donde asistía la menor se realizó la denuncia por desaparición, al no tener noticias de Aixa desde el 6 de mayo de este año.

La denuncia fue realizada por la directoria del Colegio Tomás Alva Edison, quien aportó datos sobre la adolescente. Desde la institución educativa no se habrían podido contactarse con ella ni por vía telefónica.

Luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitara publicar el rostro de la joven, Aixa se presentó junto a su mamá en la fiscalía de Guaymallén,

La adolescente se encuentra en buen estado de salud y su madre declaró que sacó a su hija de la escuela donde cursaba porque quería cambiarla de colegio y que esto había sido informado a la directora de la institución con quien había estado en contacto.

También sostuvo que no conocía la denuncia de paradero paradero de su hija. Respecto a por qué la menor no se encontraba en el domicilio declarado en la denuncia, la progenitora explicó que el colegio no tenía el domicilio actualizado y que desde hace dos años se encuentran viviendo en otro domicilio.