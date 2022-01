Muchas veces se cree que a cierta edad, ya es muy tarde para cumplir algunos sueños. Una guaymallina esperó 20 años para hacer realidad su anhelo y la perseverancia valió la pena. Actualmente es una de las maquilladoras más reconocidas de Mendoza.

Se trata de Jesica Videla Piseghelli, más conocida como Jessilyn. Es de Dorrego y es maquilladora profesional desde hace tres años y medio, aunque pasó mucho para que ella pueda lograrlo.

Hoy por hoy, la mujer ha tenido la oportunidad de maquillar en Mendoza Fashion Week y trabaja en producciones de alta escala, para revistas, cine o televisión.

Trabajos realizados por Jessilyn. Foto: Jessilyn

Un sueño en espera

Jesica siempre fue la que maquillaba en su grupo de amigas, así se encontró con este arte en su adolescencia. “Pero en esos tiempos, calculale hace 20 años atrás, el maquillaje no estaba en auge al igual que todo lo que tiene que ver con lo artístico”, contó Jessilyn a Vía Mendoza.

Trabajos realizados por Jessilyn. Foto: Jessilyn

Cuando le tocó elegir qué hacer con su vida, no optó por el maquillaje porque sentía que no iba a suplir todas sus necesidades monetarias.

“El maquillaje no era algo prometedor, así que no pude estudiar hasta mis 34 años”, relató la guaymallina, y agregó que no dejó que su edad la limitara para arrancar con lo que quería hacer hace tantos años atrás.

Pero aún 20 años más tarde, su mayor preocupación fue la economía. “Quería aprender todas las ramas del maquillaje para tener más posibilidades laborales. Pensaba mucho en mi familia y poder vivir de esto que no es un rubro fácil”, afirmó.

Trabajos realizados por Jessilyn. Foto: Jessilyn

Para su sorpresa, la decisión de perseguir sus sueños llegó con una ventana abierta de ofertas. “Se me dieron muchas oportunidades y las tomé todas, no dejé escapar ninguna, por más pequeña que se veía”, detalló.

Jessilyn empezó con maquillaje social, siguió con artístico, bodypainting, maquillaje fx (efectos especiales) y por último experimentó con maquillaje para teatro, cine y televisión. “Cada ámbito tiene su encanto. Por eso yo hago muchas fusiones en mis producciones, me gusta poner un poquito de todo”, contó la mujer.

Un sueño en expansión

Hasta la fecha, Jesica ha tenido la posibilidad de aprender de todas las ramas del maquillaje y gracias a ello, su portfolio es grande.

“Hoy trabajo con modelos, tengo trabajos publicados en revistas internacionales, estuve dos veces en el Fashion Week de Mendoza, que es el evento de moda más importante que hay acá”, precisó la guaymallina.

Jesica ha estado dos veces en Mendoza Fashion Week. Foto: Jessilyn

Igual siente que puede seguir aprendiendo y mejorando, así que asegura que practica constantemente y cuando puede, se capacita. “Cuando amas lo que haces, por más difícil que sea, uno pone todo lo mejor para que salga genial”, afirmó Jesica.

Además, todas sus producciones son originales y altamente creativas. Jesica se describe como una persona soñadora e imaginativa por lo que cada idea es algo que pasó por su cabeza primero. “Me puedo inspirar pero no copio. Jamás hago replicas, a todo le pongo mi impronta”, asegura.

Trabajos realizados por Jessilyn. Foto: Jessilyn

Que el rubro artístico en Mendoza sea difícil, no la detiene. Al contrario, fue lo que la animó a seguir en momentos de dificultad. “Todo se logra con trabajo, seguir adelante con optimismo y no parar. Yo hice así. Empecé muy de abajo y crecí por mí misma”, expresó Jesica.

También cuenta que recibió mucho apoyo de sus padres, pareja y hijas, y asegura que fueron ellos quienes la animaron a seguir cuando sentía decaer.

Jesica es muy activa en sus redes sociales y suele compartir sus trabajos en su Instagram. Foto: Jessilyn

“Hoy miro para atrás y me agradezco por no haber dejado de hacerlo aunque muchas veces dudé si esto era lo correcto”, confesó Jessilyn pero asegura que el tiempo de espera fue lo que le confirmó que está en su camino indicado.

“Todo llega a su tiempo, no hay que desesperar y yo supe esperar mientras seguía sembrando mi trabajo en el corazón de la gente. Estoy muy feliz y sé que esto llega hasta donde yo me lo permita. Pensar en positivo y darle para adelante, jamás rendirse por un no. No hay excusas para esto, es convicción y amor por el arte”, concluyó Jesica.