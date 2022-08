Se trata de Cristian Etulain, un hombre de la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, que inició una huelga de hambre ese martes 2 de agosto, en la entrada a la oficina de tránsito municipal de esa localidad entrerriana.

Inició una huelga de hambre, encadenado en la puerta de tránsito municipal Foto: LT38

Le secuestraron dos motos y pide que se las devuelvan. “Los funcionarios son empleados nuestros”, señaló en declaraciones a LT38 . “Nosotros trabajamos para que esto funcione y no son capaces de administrar. Me voy a quedar hasta que me devuelvan la moto.

El hombre lleva adelante el reclamo, aunque un oficial de policía llegó al lugar para pedirle se retire del ingreso a las oficinas de Tránsito.