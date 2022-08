La Dirección de Deportes y con la Asociación de Básquet de Gualeguaychú, el día viernes 12 y sábado 13 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Preparación Física Nacional de Básquet, la misma estará a cargo de o reconocidos del deporte nacional, quienes visitarán la ciudad con el objetivo de brindar su conocimiento deportivo.

Una Gualeguaychuense se entrena con la Selección Argentina

Será la Primera Clínica Nacional, donde el objetivo es seguir dando herramientas y fortaleciendo conocimientos sobre esta disciplina. La misma comenzará el viernes 12 de agosto, en el Centro de Convenciones a las 19:30 horas y el día sábado 13 de agosto se desarrollará en el Club Central Entrerriano de 9 a 18 horas.

Profesores y preparadores físicos

Mario Mouche, preparador físico de la Selección Argentina de Básquet, “La generación Dorada” quien obtuvo medalla de oro en Atenas 2004 y preparador físico de la Selección Nacional de Básquet Silenciosa (Hipoacúsicos) “Los Topos”.

Claudio Álvarez, actual preparador físico del Club Comunicaciones de Corrientes, ex preparador físico de A.A. Quimsa, Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima Comodoro Rivadavia, entrenador personal de Luis Scola (2007,2008,2009,2010);

Cristian Schmidt, preparador físico de Santa Fe, Ex preparador físico Club Alma Jr., de esperanza (TNA 2009-2015). Ex preparador físico Club Unión de Santa Fe, Liga Argentina 2015-2020 y ex preparador físico Club Libertador de Sunchales (Liga nacional 2020-2023).

Francisco Diberti, preparador físico del Club Matienzo, Director del Laboratorio de Biomecánica Card Moplex, en el estadio Mario Alberto Kempes.

Daniel Poletti, preparador físico Zarate Básquet y finalista Liga Argentina 2022.

Kevin Bosca, Lic. Educación Física, Federación Argentina de la Selección Argentina BSR.

Santiago George, preparador físico de Sportivo Atlético Club (mini básquet a primera), coordinador general de básquet en Sportivo Club 2022, Preparador físico y asistente del Torneo federal de básquet, región 2 C AB.

Facundo Cesarino, preparador físico del primer equipo de Racing Club y Temperley en Básquet Femenino (formativas). Y Fernando Parra, profesor Nacional de Educación física y preparador físico del Club Central Entrerriano de la ciudad anfitriona.