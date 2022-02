Tras dos años de pandemia por Covid-19, con el arrastre de una economía al rojo con las restricciones del 2020, el poco movimiento del 2021 y el índice de inflación, se esperaba una temporada de verano que fuera, en cierta medida, “salvadora”. Ese ideal está muy lejos de concretarse, por lo menos en Gualeguaychú.

Costanera de Gualeguaychú Foto: Asociación Hoteleros

Si bien en lo que va del verano, la ciudad ha mostrado movimiento turístico, cuando se analiza un poco más profundo, los números no son alentadores. Los visitantes llegan, por poco tiempo y se van de la ciudad sin gastar demasiado, solo lo justo y necesario.

“Había muy buenas expectativas ya que el turismo no iba a salir mucho de Argentina, pero volvimos a demostrar que Gualeguaychú no es una ciudad turística, es una ciudad que tiene carnaval; y vemos que al mayor espectáculo del país recién le fue bien esta última noche que empezó a haber gente en la ciudad y que la mayoría no se queda. Tampoco la parte uruguaya ha venido a la ciudad” expresó Adolfo Solari, presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI).

Los gastronómicos hicieron inversiones importantísimas para trabajar ocho fines de semana y no lograrían cubrir las expectativas.

“Es más, en gastronomía, de lunes a jueves el movimiento es solo de gente de la ciudad, no es turismo. Eso es un problema. Los gastronómicos han hecho inversiones importantísimas para trabajar ocho fines de semana. La gente que ha venido hasta el momento es muy gasolera” agregó el presidente del CDCI.

Centro de Gualeguaychú Foto: Daniel Waistein

El centro de la ciudad “semipeatonal” también se siente resentido comercialmente, ya que es poca la gente que pasa por el lugar. “Las ventas son flojas, no hay gente en la calle de lunes a viernes en Gualeguaychú, el turismo es flojo, solo en la costanera se llena a la noche” indica Daniel Wainstein, dedica al rubro textil ubicado en pleno circuito comercial de la ciudad.

“Es que el turismo se fue a otro lado, la Costa, Córdoba y el sur” afirma Wainstein. “La gente gasta poco, necesitamos que vengan uruguayos. Que saquen el PCR urgente, para pasar la frontera” expresó el comerciante a Vía Gualeguaychú .

Enero en Gualeguaychú: datos turísticos del 2022

Las expectativas que tenían los comerciantes con el turismo no se cumplieron. “Claro que vemos la Costanera llena, pero si todos salen a pasear, es lógico. En cuanto al comercio en general, la parte céntrica trabaja con la gente local, del turismo ni noticias. Aquellos con ventas de artículos de playa o pileta, las ventas fueron buenas durante los días de la ola de calor, después se frenó. El resto de los rubros intenta sobrevivir”, agregaron desde el CDCI.

Los relevamientos realizados entre los socios de la entidad que representa al comercio local, dan a entender que la mayoría no ha movido el amperímetro de las ventas.

Si se compara con el período anterior, es mejor el presente, pero se está lejos de llegar a un equilibrio con lo perdido. Y más aún, si es sometido a una comparativa con el año 2019 (período pre pandemia), es incluso inferior el número, la plaza continúa en fuerte depresión. “Gualeguaychú no ha sido elegido destino turístico como la Costa o el Sur. Por ahí vemos un montón de gente, pero esto no implica que gasten, es más, el gasto en salidas es mayor por parte de los locales que de los visitantes” afirmó Solari.