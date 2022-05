El hecho es investigado por la justicia de Gualeguaychú, donde se busca establecer la causa de la muerte del niño de 2 años y medio. La madre del menor es la única detenida y la justicia tendría una prueba clave sobre la imputada. Asimismo consideran someter a prueba a los menores que presenciaron el hecho.

Macarena Ortiz, acusada de matar a su hijo Tahiel de 2 años Foto: Vía Gualeguaychú

“Tenemos una hipótesis acusatoria clara sobre la imputada”, dijo Lisandro Beherán, Jefe de Fiscales de Gualeguaychú. En este sentido, la justicia logró tomar declaración a Ortíz, madre de Tahiel, quien está sospechada de ser co-autora del crimen. Asimismo, se espera conocer la causa de fallecimiento del niño y se considera realizar pruebas a los menores que presenciaron el hecho. Recordemos que en la vivienda donde ocurrieron los hechos vivían los hermanos de Tahiel y los hijos del padrastro del niño.

“A partir de que se pudo recibir la declaración de sospechosa a la mamá, restan pericias psiquiátricas y después hay que determinar la causa de la muerte de Tahiel. Esto requiere una autopsia más macroscópica, para luego tener un informe más detallado. Esperamos tener todo agotado en un plazo de 60 días para después hacer el juicio pertinente”, dijo Beherán en diálogo con Máxima Online .

Caso Tahiel: la mamá del niño podría ser condenada a cadena perpetua

Cámara Gesell para los hermanitos de Tahiel

El fiscal expresó que existe la posibilidad, “son cosas que estamos analizando, hay pruebas que están en carpeta para hacerse, y otras que estamos sospechando. Nosotros en 15 días tenemos casi todo armado lo que se necesita, lo demás son pruebas que tenemos que realizar, pero no tenemos las herramientas acá, por eso los plazos de los tiempos. Uno espera tener los estudios en un determinado tiempo, pero no depende de nosotros; dependemos mucho de lo que no tenemos al alcance de la mano”.

Beherán indicó que “si bien nosotros pensamos de forma más o menos clara lo que pasó esa noche, ahora estamos recabando información, pruebas que afirmen esas hipótesis. Por lo menos tenemos una hipótesis acusatoria clara sobre la imputada”. Unas 20 personas ya han declarado por el hecho.

Se quitó la vida uno de los detenidos por la muerte del niño de 2 años en Gualeguaychú

Sobre la muerte de Alfredo Ferreyra, padrastro de Tahiel, quien se quitó la vida a las pocas horas de haber sido detenido, señaló que “las personas cuando terminan con sus vidas o es porque tienen la culpa de un hecho o por miedo a lo que viene después. Para nosotros esta persona era co-autora de un hecho. Dentro de la fiscalía estamos acostumbrados a trabajar con tantas cosas que muchas veces perdemos el sentido común. He visto a gente sacarse la vida por muy poca cosa y otras por otros motivos”.

“Nunca hay que dar por sentado nada. Todo puede ser y todo se puede dar. Entiendo que desde la policía se trabajó muy bien, incluso se le sacó elementos para que no se hiciera daño. Es difícil desde este ámbito prever lo que va a pasar en cada minuto. Las cuestiones del día a día superan todo”, expresó el jefe de fiscales de Gualeguaychú.