Continúan asistiendo a las familias afectadas por la crecida del Río Gualeguaychú

El repunte de los ríos tras las lluvias, no cesa en la provincia de Entre Ríos, trayendo consecuencia a numerosas familias que viven en zonas ribereñas que debieron ser evacuadas.

Durante los últimos días, y a partir de la bajante del río Gualeguaychú, personal municipal intensificó el trabajo articulado con las diferentes fuerzas de seguridad, para dar asistencia en territorio afectado.

Advierten nueva sudestada y aumenta el riesgos de inundaciones en Entre Ríos

Inundaciones en Gualeguaychú Foto: Vía Gualeguaychú

En este sentido, se recorren las zonas asistiendo con módulos alimentarios y kit de limpieza, y realizando un seguimiento socio/sanitario en el que los vecinos reciben un tratamiento de profilaxis para prevenir enfermedades como leptospirosis o salmonelosis.

A su vez se avanzó en la recolección de datos de las zonas y familias afectadas para fortalecer el sistema de información precisa que colabore con la toma de decisiones.

Inundaciones en Gualeguaychú Foto: Vía Gualeguaychú

La Municipalidad de Gualeguaychú recuerda la importancia de no ingresar ni permanecer en el agua de inundación a aquellas personas que no estén afectadas por este fenómeno o que no cumplan funciones específicas en el procedimiento de asistencia o evacuación de los vecinos.