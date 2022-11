Conocé las temáticas las comparsas de Gualeguaychú en la edición 2023 del Carnaval del País

Con las cinco protagonistas de la edición 2023 –Papelitos, Ara Yevi, Kamarr, Marí Marí y O’ Bahía- se dieron a conocer los argumentos de sus temas con un show realizado en el Centro de Convenciones, predio del Corsódromo de Gualeguaychú.

Carla Cortina - Reina del Carnaval de Gualeguaychú 2022. Foto: Carnaval del País

El evento realizado para recibir el fin de semana largo de noviembre, inició con la palabra la actual reina del Carnaval, Carla Cortina para luego, hablar el presidente de la Comisión, Lucio Benítez, quien destacó el esfuerzo de los clubes, las acciones de C.V. Producciones (a cargo de la comercialización del evento) y dar cuenta del impacto económico, la venta de entradas y las acciones encaradas por el Municipio en el predio. También, se dio cuenta del lanzamiento oficial que se realizará el 10 de diciembre en el Club Juventud Unida donde, además, de la presencia de las cinco comparsas, se presentará el show Stravaganza, 10 años, con Flavio Mendoza.

Seguidamente se presentaron las Temáticas de cada comparsa, dando inicio la última ganadora del Carnaval del País en la edición 2022.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Carnaval de Gualeguaychú?

Temáticas de las comparsas de Gualeguaychú Foto: Carnaval del País

Papelitos: La comparsa del Club Juventud Unida presenta “León” dirigida por Juan Eduardo Villagra.

Argumento: “La historia de León es la de un niño curioso nacido en el barrio oeste de la ciudad que solía pasar gran parte del día en la Biblioteca Popular López Jordán perdido en cientos de aventuras conectadas entre sí. León tenía un don, uno muy especial, daba vida a las historias que leía transformando la Biblioteca en su reino maravilloso con bosques embrujados, castillos encantados y barcos hechizados.

Un día podía navegar con temibles piratas buscando un tesoro y al otro día rescatar una doncella. Así, con cada descubrimiento, su reino crecía cada vez más. La guardiana del lugar era la encargada de custodiar y cuidar el espíritu de la lectura del pequeño rey. Por años, ese fue su lugar, su mundo, pero León fue creciendo y con el tiempo ese don se fue perdiendo, alejándose poco a poco.

Una vez mayor, decidió volver. El barrio ya no era el mismo pero la vieja Biblioteca seguía allí, atesorando en su interior aquellos seres que hicieron sonreír su corazón; esta vez para contarles a ellos su historia de vida. Hoy Papelitos, quiere despertar ese León que llevamos dentro, reencontrarnos con ese don maravilloso que en la niñez nos permite liberar nuestras ganas de soñar”.

“El León es Juancho Martínez” expresó el director de la comparsa, que tiene mucho que ver con el barrio y con Papelitos. Juancho, un modisto de Gualeguaychú, será el encargado de ser ese León, en esta comparsa.

Temáticas de las comparsas de Gualeguaychú Foto: Carnaval del País

Ara Yevi: La representante del Club Tiro Federal trae, a la edición 2023, “Indiferentes” dirigida por Leandro Rosviar.

Argumento: “Tuviste el poder y lo desaprovechaste, ¿qué vas a hacer ahora que no te queda más tiempo? En tu fan depredador, ávido de riquezas materiales, todo destruiste. No hubo plantas ni árboles que dejaras en pie. No hubo especie animal a la que no cometieras y extinguieras. Inexplicablemente contaminantes el aire y toda fuente de agua precipitando el desastre.

Fue tan cruel tu indiferencia que aplastó tu corazón. Pudo mucho más tu ambición, pudo mucho más que la razón y ahora que la tierra en agonía llora lamentos de extinción, vas hambriento, sediento y enfermo sin darte cuenta que tus padecimientos son consecuencia de tus actos y que tanto mal causó tu destrucción. En épocas de indiferencia, todo se acelera.

Todo se volvió tan impersonal y así vas, ciego de poder con tu ego como escudo aislado de todo lo que te rodea. Indiferente, sin sentidos no escuchas el sonido del ritmo de la vida que se va apagando. Ahora, que todo se desvanece y llega a su fin, las horas entregan sus últimos minutos ¿Será el tiempo el que nos juzgue inocentes o culpables? Nuestra indiferencia nos destruyó, nuestra era llegó a su fin ¿Será este el momento de abrir los ojos, mirar a nuestro alrededor? Sentir que no estamos solos y que, tal vez, todavía podamos cambiar algo o ¿seguiremos indiferentes hasta la muerte?”.

Temáticas de las comparsas de Gualeguaychú Foto: Carnaval del País

Kamarr: Mario Martínez es el encargado de dirigir a la comparsa del Centro Social Cultural y Deportivo Sirio Libanés y lleva por nombre “Impulso - Un grito de conciencia!”.

Argumento: “Es 2023 y nuestra especie, la que se llama a sí misma inteligente, lleva miles de generaciones habitando el planeta y utilizando sus recursos naturales a un ritmo vertiginoso y descontrolado; provocando así que la depredación y contaminación avancen a pasos agigantados, junto con la ambición del hombre y su consumismo desmesurado.

Es que la civilización humana requiere energía para funcionar; energía que obtiene de diferentes recursos energéticos, como combustibles fósiles, combustible nuclear, entre otros. Hoy el mundo se encuentra en una difícil situación energética: por una parte, existe cada vez mayor demanda de energía y, por otra, las actuales fuentes tienen en su mayoría recursos limitados y su uso provoca consecuencias ambientales indeseables. El crecimiento y el avance en el mundo provoca que consumamos cada vez más energía, y no de la mejor manera; dando como resultado importantes efectos globalmente negativos.

La ciencia nos alerta: “el deterioro ambiental es cada vez más notorio” el efecto invernadero debido a la emisión de los gases, la acidificación de los océanos y las pérdidas de biodiversidad, son señales de esto. La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, es la fuerza, es el Impulso esencial para el desarrollo humano: posibilita las inversiones, la innovación y las nuevas industrias, que son motores de la creación de empleo.

Necesitamos de las energías, es fundamental para nuestras vidas; pero debemos entender, ante todo, que por sobre los intereses económicos, debe prevalecer el respeto a la vida; debemos proyectar y tener conciencia para no destruir así el equilibrio de nuestro planeta. El futuro está en nuestras manos, por eso el Centro Social Cultural y Deportivo Sirio Libanés y su comparsa Kamarr 2023 nos propone manifestarnos a favor de una energía segura, moderna y renovable, tomar el “Impulso” para comenzar y continuar por un camino hacia un nuevo modelo energético, más sostenible y respetuoso con nuestro medio ambiente.

Con Kamarr traemos la energía más positiva y vital: ¡El carnaval! Energía que abraza, que conecta, que da vida a todos los que tenemos ésta pasión carnavalera, ésta pasión inexplicable que solo se vive en Gualeguaychú, ésta pasión que la trae Kamarr 2023 con “Impulso” ¡Un grito de conciencia!”.

Temáticas de las comparsas de Gualeguaychú Foto: Carnaval del País

Marí Marí: La comparsa del Club Central Entrerriano presenta “Enérgica”, dirigida por Emanuel Pérez.

Argumento: “Marí Marí invita a este viaje en un tren evolutivo que recorrerá velozmente la historia con ansias de futuro. Desde que la humanidad descubrió el fuego, corrió sobre sus pasos, la carrera más rápida de la que se tenga memoria, las energías naturales dominadas o dormidas bajo la tierra fueron arrancadas para dar luz, calor y velocidad. De entre las entrañas de la tierra, el carbón y el petróleo dieron lugar a formidables inventos que aceleraron el ritmo y aumentaron la fuerza.

Fue así como los peregrinajes de siglos se reemplazaron por veloces viajes de horas y minutos. Los motores y los ruidos colmaron, son su desconocida música, los bullicios de la ciudad. Edison y Tesla compitieron para lograr corrientes eléctricas, la fuerza de los relámpagos se encerró dentro de pequeñas bombitas de vidrio que iluminaron apaciblemente las tinieblas de la noche.

El ruido ensordecedor de las máquinas, las chimeneas humeantes, el traqueteo de los rieles, los falsos pájaros mecánicos que surcan los cielos y los témpanos metálicos que recorren los océanos hicieron crecer la ambición por la energía, la locura se hizo infinita que parecía no tener fin. Y hasta la reacción de los invisibles átomos fue convertida en una poderosa fuerza.

En la carrera por la energía, la indómita naturaleza pretendió ser dominada pero las venas abiertas de los ríos, las fosas agujereadas de las montañas y la radiación que todo lo quema infundieron temor y espanto, convirtieron en pesadillas esos sueños alocados y despertaron la conciencia de la humanidad. Con sus pancartas en alto, con sus signos de paz y el impulso de la esperanza marchan por el mundo en una danza de alegría, quieren volver a encontrarse iluminados solo por la luz de un bello amanecer y ser impulsados por la luz de sus corazones y, entonces, con la urgencia de construir el mañana los laboratorios y talleres se llenaron de vida para crear de nuevo.

Buscará infructuosamente domesticar la fuerza natural sino hacerla más limpia. En la próxima noche irrumpirán los rayos del amanecer, cantará el gallo y llenará de música el silencio. Marí Marí encenderá otra vez los motores del Carnaval y explotará con renovada energía desde el corazón litoral. En el viaje evolutivo de inmersiones y conciencias nadie quedará afuera ni atrás, un nuevo sol nos ilumina, un nuevo primer paso vibrante lo descubre, Marí Marí es Enérgica”.

Temáticas de las comparsas de Gualeguaychú Foto: Carnaval del País

O’ Bahía: La comparsa del Club Pescadores presenta “Rock” dirigida por Fabian Scovenna.

Argumento: “Se oye un estrepitoso sonido que golpea tu pecho haciéndote vibrar, innovando y modificándose. Avanza a paso firme desafiando sentidos y límites; mutando y revolucionando llega a cada rincón del planeta, penetrando en tu piel y apoderándose de tu mayor pasión: el Carnaval. El Rock se mete en tu cuerpo y tu cuerpo se mete en el Rock”.

Es la fuerza de su guitarra que seduce a la musa del Carnaval para que un nuevo estilo musical inicie, donde todos seremos testigos. Así, el Rock se fusiona con el tambor y emerge un estilo musical innovador y transgresor llamado Rock de Carnaval que invade la ciudad y alegra a su paso. Ya seducido y formando parte de él, alzas tu mano triunfante y levantás la bandera del O’ Bahía Rock”.