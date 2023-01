Tras las críticas por los precios de su restaurante, Mariano Iúdica respondió: “Cocino para un público muy exclusivo”

Luego de que se hicieron públicas las críticas a su flamante restaurante en la Costa Atlántica por los precios que maneja, Mariano Iúdica habló con Nicolás Magaldi y explicó a qué se debe la lista de valores que presenta la carta. “No hay ninguna polémica”, aseguró.

“Estoy en un barrio muy exclusivo, se llama Villa Robles, y me dieron el restaurante para ese público”, argumentó el conductor. A la vez, expresó que fueron apenas unos pocos los comentarios sobre los precios: “No me llovieron las críticas porque esto está cada vez más lleno y funciona mucho mejor. Es muy difícil que te vaya mal en este contexto, al lado del mar, y con gente que tiene capacidad de gastar”.

Mariano Iúdica Foto: Instagram

Asimismo, se explayó en relación a alguno de los valores que maneja: “La ensalada que cuesta $5200 tiene langostinos. Si alguien ve la carta sentado desde su computadora en cualquier lugar de la galaxia va a decir ‘¡ey, qué caro!’ pero no es una polémica, eso no está mal”, insistió.

Villa Robles se encuentra a unos kilómetros de Pinamar y, según los dichos de Iúdica, cuenta con pista de aterrizaje para aviones privados, cancha de golf, una marina y caballerizas. “Vienen de los barrios privados de San Bernardo, es una cosa gigantesca y muy exclusiva. Me dieron el restaurante para ese público”, puntualizó.

Destacó, asimismo, que así como recibió unos pocos comentarios negativos también los hubo elogiosos. El proyecto del conductor es familiar: él cocina y su esposa e hijos se ocupan de atender las mesas, aseguró.

Cuáles fueron los precios más cuestionados

Los precios del emprendimiento de Mariano Iúdica y su familia van desde los $ 900 para dos huevos revueltos hasta los $ 9000 para una paella.

Uno de los platos exclusivos de Mariano Iúdica Foto: Instagram

Asimismo, algunos seguidores señalaron el costo de $ 600 para una gaseosa de medio litro o de $ 3800 una milanesa.

También fue cuestionado el valor de la ensalada de langostinos: $ 5200. Por otro lado, llamó la atención del precio del cubierto por persona: $ 550.