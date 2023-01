Le cobraron 2400 pesos media docena de empanadas salteñas: cómo hacerlas en casa

En plena temporada de verano los destinos turísticos de la Argentina explotan de visitantes de Norte a Sur y las ciudades se llenan de gente nueva interesada en sus costumbres, puntos históricos y hasta la gastronomía se vuelve uno de los atractivos principales como son las famosas empanadas de Salta.

La receta de esta preparación consta de un relleno de carne picada y papa hervida, lo que le da el toque distintivo, y hasta son reconocidas en el ámbito gourmet como una especialidad culinaria.

Natalia se especializa en las empanadas de carne vacuna. Foto: Internet

Lo cierto es que días atrás un visitante de la región de Cafayate quedó sorprendido por el costo que le cobraron por media docena de empanadas de carne: 2400 pesos. Al ticket final se le sumó el costo de una limonada y en total el comensal debió pagar 3200 pesos.

El ticket de lo que consumió el turista en un restaurante de Salta. Foto: Redes sociales

Si se hace el cálculo, la docena de empanadas en este restaurante cercano a la plaza central de la localidad tendría un precio de 4800 pesos. Ante la suma, el cliente expresó su sorpresa e indignación en redes sociales al recibir la factura.

En ese sentido sostuvo: “Yo puedo entender que hay costos de alquiler, de mozos, impuestos. También se que hay veces que también se paga el lugar al que uno va, pero en esta oportunidad me pareció excesivo el precio”. El usuario de nombre Alejandro también confesó que debió mirar la carta antes de ordenar, pero había calculado “una empanada estarían cobrando unos 200 pesos”.

“Me parece que hay que cuidar un poco más al turista para que vuelva. Con esta oferta de precios es medio complicado. Yo sé que hice mal en no mirar el precio de las empanadas en la carta, porque de haber sabido me iba otro lugar”, manifestó. Lo cierto es que su indignación se volvió viral.

Cómo hacer empanadas salteñas a bajo costo

Por más de todos los secretos que lleva hacer empanadas salteñas en casa no es para nada difícil de cocinar. Claro que son más ricas si se degustan frente a los cerros colorados de las tierras del norte, pero para sacarse las ganas esta receta es ideal.

Feria de la Empanada Salteña en Chicoana (web)

Lo cierto es que al conseguir todos los ingredientes en los comercios de barrio el costo de producción de es mucho más bajo que en caso de pedirlas en un restaurante.

Ingredientes

500 gr. de carne (nalga, cuadrada, bola de lomo sin grasa)

250 gramos de cebolla

250 gramos de papas

1/4 pimentón rojo

3 huevos hervidos

60 gramos de grasa de vaca o aceite vegetal

1 perejil fresco

1 cda. de pimentón rojo molido

1 cda. de comino

1 cda. de pimienta blanca

1 pizca de sal al gusto

4 ramas de cebolla de verdeo

Preparación