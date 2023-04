Su abuela está en quimioterapia, contó que quería comer alfajores y nunca pensó lo pasaría

A través de las redes sociales circulan miles de historias. Algunas más divertidas y otras emotivas, como fue el caso de una abuela que en plena etapa de quimioterapia sintió un antojo de alfajores. Lo cierto es que el posteo se viralizó y la mujer se llevó una gran sorpresa.

El caso fue compartido por su nieta desde la cuenta @Solciito09 donde contó la situación. “Mi abuela en plena quimioterapia, ¿qué es lo primero que pide para comer? Caviar de fruta”, expresó la joven junto a una foto de su abuela con el paquete de un alfajor de fruta.

La abuela se llevó una gran sorpresa Foto: Twitter

“Meses de mala noticias, de que todo esté cada vez peor, de un cáncer que avanza y destroza todo, de no poder hacer nada… y hoy llegó ese mensaje “estoy adentro, el 17 empiezo la quimio”. SIN PALABRAS”, había manifestado la creadora del contenido semanas atrás junto a una captura de pantalla de un mensaje de su abuela Mabel, que decía: “Por lo menos tengo una oportunidad”.

El posteo sobre la situación de su abuela Foto: Twitter

Cuando su abuela le pidió los alfajores, la joven arrobó a en la publicación a Hugo Basilotta, el vicepresidente de una reconocida marca de estas golosinas, y el resultado fue inesperado. Al poco tiempo el tuit recibió cientos de reacciones, tanto es así que llegó hasta el empresario quien no dudó en reaccionar.

La increíble sorpresa que recibió la abuela

Al día siguiente, la usuaria de nombre Sol reveló que su abuela Mabel recibió una caja de alfajores y compartió la emoción de la mujer con el gesto. “¡¡Llegó la caja!! Qué gesto hermoso y grande. Todo esto es mucho más que un alfajor”, agradeció en un nuevo posteo de Twitter.

“El Alfajor es una pavada, querida. Lo único importante es la salud de la abuelita. ¡A seguir luchando! Bendiciones”, fue la respuesta del empresario, quien se puso en contacto por privado con la familia para poder hacerles llegar el paquete repleto de alfajores Guaymallén.

La abuela se llevó una gran sorpresa Foto: Twitter

Los usuarios, conmovido por la historia, también dejaron sus mensajes como: “Este tweet me cambia el día un 100%. ¡Que lindo!”, “Hermosa la Abu y que linda sonrisa”, “Fuerza nona. No me le afloje” y “Que tu abu se recupere”.