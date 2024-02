“Me sorprendí”: preparó mate con chocolate y su reacción fue furor en TikTok

Un influencer se grabó mezclando dos alimentos tradicionales argentinos y, en instantes, se hizo viral en TikTok. Después de realizar impresionantes combinaciones con gaseosas, caramelos y whisky, esta vez, Facu Marceca juntó el chocolate con la infusión más consumida en el país, el mate.

En el inicio del clip, el joven le muestra a sus seguidores que, para esta llamativa preparación, utilizará las barritas de Águila, justo en el momento en el que el agua se caliente al punto justo para preparar esta bebida caliente.

Esta fue la reacción del influencer al mezclar mate con chocolate

Para comenzar, el usuario @facu.marceca ralló pequeños pedazos del chocolate en el mate y, más tarde, probó la infusión, la cual lo sorprendió por completo: “No, no, es muy bueno. Pensé que no se iba a sentir nada, pero me sorprendí. O sea, claramente se siente ese gustito a chocolate claramente y está buenísimo”.

Cabe destacar que Facu le dio la razón a aquella persona que le recomendó probar esta preparación y, en efecto, le indicó a sus seguidores que probaran esta delicia, ya que, para él, es “una bebida muy rica”.

Los fanáticos del influencer, quienes quedaron con los ojos abiertos con esta novedad, dejaron su opinión en los comentarios: “Espero que el baño esté cerca”, “No amigo, qué es eso”, “Probá el mate con Nesquik”.