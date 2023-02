Lista para “MasterChef”: Wanda Nara mostró su talento oculto y confesó que ama cocinar

Pese a su gran exposición mediática, eran muy pocos quienes conocían el amor de Wanda Nara por la cocina hasta ahora. La empresaria se prepara para la conducción de “MasterChef” y compartió en sus redes sociales algunos de sus mejores platos.

Hasta ahora la también influencer mantenía su talento culinario puertas adentro en la intimidad de su hogar. Solo los miembros de su familia como su madre, Nora Colosimo, y sus hijos la vieron con las manos en la masa y el delantal puesto para la elaboración de comidas caseras.

Wanda Nara mostró su talento oculto Foto: instagram/Wanda_nara

Pero ante el inminente estreno de la competencia de cocina de Telefe que la tendrá como anfitriona por primera vez, la mayor de las hermanas Nara consideró que ya era tiempo de sacar a la luz su secreto. A través de Instagram subió fotos de sus preparaciones y sorprendió a todos.

“Desde siempre me encanta cocinar”, confesó en el reciente posteo que cosechó más de 161 mil “me gusta”. Y al mismo tiempo reconoció que sus emplatados “son los peores del mundo mundial”.

Los mejores platos de Wanda Nara

En ese sentido remarcó que ese detalle no la detuvo. Luego pasó a describir las fotografías donde se pudo ver una torta de chocolate, pastel de papa, amasado, tarta de verduras, fideos, zapallo relleno y hasta sopa de espárragos.

Los mejores platos de Wanda Nara Foto: instagram/Wanda_nara

“Acá la torta me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno o mía, pero rica igual. La sopita del final no recuerdo si la hice yo o es de un restorante, pero me sale idéntica la de espárragos y la de zapallo más rica no puede ser, la hago que no podrían creerlo”, soltó.

Los mejores platos de Wanda Nara Foto: instagram/Wanda_nara

Ante su confesión, Nora Colosimo reaccionó y le dejó un dulce comentario donde apoyó su iniciativa gastronómica: “Tengo que reconocer que cocinas muy muy rico, casero, y con amor siempre tus platos. Yo aún recuerdo los spaghetti y el sabor del pesto genovés que me preparaste el primer día que llegue a tu casa en Génova Italia”.