En las últimas horas se volvió viral en las redes sociales la creación de un nuevo trago de Fernet con Coca. Además del tradicional aperitivo favorito en fiestas y reuniones de amigos, una usuaria compartió su innovadora idea de agregarle whisky al preparado final y enloqueció a todos.

El video se viralizó a través de la plataforma de TikTok donde la cuenta @leogomez480 compartió el video de una joven explicando el paso a paso para hacer este coctel explosivo. “Te juro que es lo más rico que vas a tomar en tu vida”, garantizó la bartender.

Le agregó whisky al fernet con coca y fue viral en TikTok: “Al otro día no tenés resaca” Foto: captura TikTok

Y exclamó divertida: “Vos tomás dos vasos y te pueden sacar los dos premolares que no necesitás anestesia”. El video alcanzó 1.4 millones de reproducciones en menos de una semana y escaló a otras aplicaciones como Instagram y Twitter.

Entre otro de sus beneficios, aseguró: “Al otro día no tenés resaca”. El posteo recibió todo tipo de comentarios como: “Al otro día no tenés resaca porque te levantas en una semana”, “No agarrar el celu porque llamas a tu ex sin querer”, “Es buenísimo, lo probé hace dos meses y recién me estoy despertando” y “Allá te voy San Pedro”.

Cómo preparar el fernet con coca y whisky

Según la cantinera del video, la preparación es como un clásico fernet con coca, pero aclaró: “No es que le ponés una medida de whisky”. Sino que al finalizar el trago se le agrega un poco del licor.

Y detalló el paso a paso: “Pones hielo, ponés 30 por ciento de fernet, 70 de coca, y en vez de cortar la espuma con el propio fernet, se corta con whisky”. En ese sentido también contó cuál es el sabor del trago: “Tomás y tiene gusto a fernet, pero cuando tragas sentís el gustito del whisky”, y en el video mostró cómo prepararlo.