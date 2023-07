Esta semana arrancó con todo MasterChef, con la conducción de Wanda Nara. En el tramo final de la competencia ya quedan tan solo 7 participantes entre quienes se definirá el gran ganador o ganadora y la rivalidad se vuelve cada vez más feroz como quedó demostrado en el desafío de este lunes.

Los concursantes debieron ponerse en la piel de emprendedores para superar el desafío de elaborar diferentes viandas de comida a elección con diferentes consignas cada uno. Pero a la hora de ingresar al mercado por sus ingredientes se registró un momento de verdadera tensión.

El picante momento en las cocinas de MasterChef: “Cero compañerismo” Foto: captura de pantalla

Estefanía Herlein debía elaborar un plato con carne, según la consigna que le fue asignada por azar en un juego previo de ruletas. Pero cuando se dirigió al freezer en búsqueda de la proteína principal que necesitaba para superar el desafío descrubió que sus compañeros ya habían tomado casi todos las piezas disponibles.

“¡Chicos yo soy carne, así que tengo prioridad, no me dejen sin carne!”, disparó hacia el resto de los competidores que optaron por hacer oídos sordos a su pedido y tomar los trozos a gusto. Al ver la actitud de los participantes, la profesional de medios, soltó: “Estoy re enojada. Todos agarraron carne, me dejaron una porquería. Cero compañerismo”.

Si bien el ciclo de cocina de Telefe se caracteriza por su clima libre de conflictos, esta vez no fue el caso y se notó cierta rivalidad entre sus participantes y la búsqueda por la estrategia. “Arrancó la compentecia”, indicó molesta Chefestef, como le gusta ser llamada.

La reacción de los participantes de MasterChef a las acusaciones de Estefanía

Cuando el tiempo en el mercado se terminó y todos habían tomados los elementos necesarios, Rodrigo Salcedo lamentó que olvidó tomar hierbas para su receta, y Estefanía retrucó: “Yo tengo, pero no te voy a prestar porque no fuiste compañero”.

Sin embargo, pese a su molestia inicial, los participantes se mostraron contemplativos y optaron por intercambiar sus cortes de carne para que nadie se vea perjudicado sobre el final de la prueba. Así Estefanía quedó conforme y agradeció el gesto: “Primero hago un cambio con Antonio y después con Aquiles, espero que nos favorezca a todos”.