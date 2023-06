Wanda Nara quiso ayudar a uno de los participantes en MasterChef pero la reacción no fue la esperada

Este jueves en MasterChef se vivió uno de los desafíos más complicados de la competencia. En lo que fue la gala de estrellas, los participantes debieron cambiar constantemente de estación para continuar con las preparaciones de sus compañeros y Wanda Nara quiso ayudar a aminorar la tarea.

La conductora visitó diferentes islas de trabajo en búsqueda de ofrecer sus consejos y contención para superar la prueba, pero uno de los participantes tuvo una reacción sorpresiva. Fue cuando llegó a la cocina de Rodrigo Salcedo, quien no le gustó recibir la colaboración de la presentadora.

Rodrigo Salcedo tretó de "mufa" a Wanda Nara en Masterchef Foto: masterchef

“Wandita, con todo lo que te quiero. Justo en este momento...”, disparó el bioquímico frente a cámara ante el acercamiento de Wanda. Luego en la estación se vivieron momentos de tensión entre los dos: “Rodrigo, ¿podemos apagar esto?”, le propuso sobre el ruido que hacía la batidora y se interponía al hablar.

Pero el participante le indicó: “No, el merengue se cae si no se está batiendo constantemente. Es hasta que se enfríe el bol”. La también empresaria comprendió el pedido y disparó: “Igual, te veo bien. No es tan difícil”.

Wanda Nara fue tildada de “mufa” en MasterChef

Fue en ese momento que Rodrigo, disparó: “¿No es tan difícil? No me mufes, porque vos sos re mufadora”. A la conductora no le gustó la contestación y soltó: “¿Yo soy mufadora? No era la persona de la suerte”. Y mientras se retiraba del sector, le aseguró que lo veía “mejor con el rogel”, y Rodrigo exclamó: “¡No!, ves qué me mufas?”.

Finalmente, Rodrigo fue elegido como el mejor participante de la noche y obtuvo la estrella dorada que le garantiza continuar en la competencia y le otorga un beneficio para la próxima semana. El concursante recibió una buena devolución Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, quienes destacaron sus sabores y el punto de cocción.