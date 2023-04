El día que Wanda Nara preparó la torta para el cumpleaños de su hijo en forma casera

Desde su incorporación a MasterChef como conductora, Wanda Nara no deja de sorprender frente a las cámaras no solo con su soltura para llevar adelante el programa sino también con su conocimiento en cocina. La empresaria reveló que le gusta preparar algunos platos para su familia.

Según contó, le gusta hacer elaboraciones caseras cuando tiene tiempo, aunque lamentó no ser muy buena con los emplatados. Pero a lo largo de los capítulos del certamen gastronómicos, entre los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, y los participantes le dan algunos tips.

La chocotorta casera de Wanda Nara para el cumpleaños de su hijo

Es así cómo algunos años atrás se animó a la desafiante tarea de cocinar la torta de cumpleaños de uno de sus hijos. Se trató del aniversario número 10 del nacimiento de Constantino, el segundo que tuvo de su relación con Maxi López.

La chocotorta de Wanda Nara para el cumple de su hijo Foto: instagram/Wanda_nara

Para entonces regía la pandemia de coronavirus, por lo que los recursos para la celebración de un cumpleaños de un niño eran escasos. Sin la posibilidad de salir a festejar por la cuarentena impuesta en gran parte del mundo, Wanda se las tuvo que ingeniar para que su pequeño pase un día inolvidable.

Para ello Wanda se propuso hacer la torta favorita de su hijo: la chocotorta. “A las 12 es el cumpleaños de Coqui y empecé a prepararle su torta favorita, vamos a ver cómo me queda. De sabor, buena, pero no soy muy experta en la vista de mis tortas. Después les muestro cómo me queda”, indicó en un video publicado en sus redes.

Para diciembre del 2020, la empresaria ya estaba instalada en París junto a Mauro Icardi y todos sus hijos, por lo que el festejo fue muy familiar. Lo primero que hizo fue ocuparse del pastel y no dudó en poner manos a la masa para hacerlo casera y con mucho amor.

La chocotorta de Wanda Nara para el cumple de su hijo Foto: instagram/Wanda_nara

A través de historias de Instagram mostró todo el proceso y reveló que hasta Icardi ayudó en la decoración de la misma. El resultado final fue un bizcochuelo cubierto de dulce de leche con lluvia de lentejas de chocolate y repleta de muñecos de Pokemon que hizo a la preparación aún más especial.