El licuado protéico de Ingrid Grudke con carne y miel: “Si no sos experto no te das cuenta”

Son pocos quienes conocen el perfil culinario de Ingrid Grudke. Después de una carrera exitosa en el mundo de la moda, se inclinó hacia el fisicoculturismo y ahora sorprende con sus recetas saludables a través de las redes socales, pero en la última semana sorprendió con una preparación poco convencional.

La modelo enseñó cómo hacer un licuado protéico de carne y miel e invitó a todos sus seguidores a animarse a esta exótica combinación. “Si no sos experto en la cocina no te das cuenta que es carne”, aseguró Grudke en el reel que subió a su Instagram.

El omellete de Ingrid Grudke Foto: captura video

Pese a sus garantías de sabor, la publicación despertó todo tipo de reacciones de los usuarios. “Pintamos toda la casa... QUÉ ES ESOOOOOOO”, “No puedo tolerar esta receta”, “No es mala idea para quien por alguna razón no puede masticar” y “No me da, ni lo probaría”, fueron algunos de los cometarios quee recibió de parte de sus 410 mil seguidores.

“Preparado de esta manera, si no te digo que es carne y no sos un experto en la cocina, cuando lo tomás no te vas a dar cuenta que es carne. Probalo y después me contás”, aseguró al mostrar el resultado final de su licuado. Según el paso a paso el secreto es salar un poco la carne vacuna, licuarla cocida junto a un vaso de agua y luego sumarle miel para endulzarla.

Ingrid Grudke hizo un licuado de carne

Cómo hacer el licuado de carne de Ingrid Grudke

“Es un licuado protéico que puede llamar la atención o no gustar. Pero a muchos les va a interesar”, comenzó Ingrid en la descripción de su video y remarcó; “Si haces deporte, si por algún motivo no podes masticar o comer carne, si estás en una edad avanzada y necesitas consumir muchas proteínas al día… esta receta es ideal”.

Al mism tiempo destacó que “un licuado no necesariamente tiene que ser de frutas o dulce”. Y cerró: “Recuerden que cada persona es diferente y cada cuerpo necesita algo diferente también”.

Ingredientes

Una pieza de carne vacuna sin grasa (también puede ser pechuga de pollo).

1 cuacharada de miel

1 vaso de agua

C/N sal

Preparación

Cocinar la carne, se puede hervir o al horno. Cortar la carne cocida en trozos e incorporar a la licuadora con un vaso de agua y sal. Una vez licuado pasar a un vaso y sumarle una cucharada de miel. Revolver y ¡listo!