El almuerzo sin harina de Sol Pérez: “Comer rico y saludable es posible”

Gracias a su participación en MasterChef Celebrity, se conoció el amor y talento de Sol Pérez en la cocina. La presentadora televisiva lleva una dienta saludable y es por eso que prepara muchas de sus comidas con ingredientes frescos, nutritivos y ricos en proteínas.

Si bien días atrás reveló cómo cuida su alimentación: “No peso la comida, si elijo qué quiero comer. Me libero de las exigencias cuando estoy de vacaciones. Equilibrio es lo más difícil, pero de eso se trata la vida” reflexionó en un intercambio con sus seguidores en historias de Instagram. Y reveló que su secreto para mantenerse en forma es “no comprar” lo que no quiere incluir en su día a día.

El almuerzo saludable y sin harina de Sol Pérez: “Comer rico y saludable es posible” Foto: Instagram/lasobrideperez

Ahora en su feed compartió un almuerzo perfecto para hacer el fin de semana fácil, rápido y sobretodo con mucho sabor. Sol Pérez enseñó a preparar unos creps de espinaca de pollo y queso sin harina.

Cómo hacer los creps de espinaca sin harina de Sol Pérez

En la publicación, la expanelista de “Gran Hermano” destacó: “¿Comer rico y saludable es posible? Obvio que si”. Acto seguido detalló todo lo necesario para la preparación de este almuerzo exprés.

Ingredientes para la masa

Espinaca blanqueada

2 Huevos

1 cucharada de avena integral

Sal y pimienta

Para el relleno

Pollo

Cebolla

Ajo

Condimentos a gusto

Crema

Queso cremoso

Preparación