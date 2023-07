Desde que Sol Pérez llegó a la televisión es reconocida entre las personalidades de la farándula argentina por su tonificada figura. Desde sus inicios en el reality de competencia Combate y más tarde como “la chica del clima” de TyC Sport, la modelo se destacó por su entrenamiento físico que mantiene hasta la actualidad.

Según deja ver a través de sus redes sociales cumple una exigente rutina de ejercicios de una hora diaria donde combina movimientos de fuerza, aeróbicos y de resistencia. Pero además, para lucir su cuerpo tonificado, complementa con una buena alimentación con la cantidad justa de calorías que necesita al día.

Sol Pérez mostró su abdomen al posar frente al espejo con un conjunto deportivo negro Foto: Sol Pérez

En las últimas horas, la expanelista de Gran Hermano abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram y mantuvo un ida y vuelta con parte de sus más de 6.4 millones de seguidores donde contó detalles de su dieta y compartió algunos consejos para los usuarios que desean incursionar en el mundo fitness.

Cómo es la dieta de Sol Pérez

Después de su participación en MasterChef Celebrity, los admiradores descubrieron una faceta hasta entonces desconocida de Sol Pérez: su talento a la hora de cocinar. Una de las consultas que recibió fue acerca de su habilidad con la gastronomía y la también periodista no dudó en confesar que le ”encanta cocinar”, tanto es así que de vez en cuando sube algunas de sus recetas a su perfil.

Qué come Sol Pérez para mantener su figura: “No hay secretos” Foto: Instagram/lasobrideperez

Pero además, reveló que lejos de lo que muchos deben pensar, no lleva una dieta específica. “No peso la comida, si elijo qué quiero comer”, aseguró en historias, pero aclaró que suele darse algunos gustos en su tiempo libre: “Me libero de las exigencias cuando estoy de vacaciones”.

Y agregó una reflexión sobre el “equilibrio” que “es lo más difícil, pero de eso se trata la vida”. Al mismo tiempo indicó que le gustan tantos los bocadillos dulces como los salados: “Disfruto mucho de la comida, todo me viene bien. Pero mi secreto está en no comprar lo que no quiero incluir en mi día a día”.

“Alimentación más entrenamiento, no hay secretos”, cerró firme acerca de su fórmula para mantenerse saludable, en forma y fuerte.