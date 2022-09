Día Internacional del Chocolate: por qué se celebra el 13 de septiembre

El chocolate es uno de los alimentos preferidos en todo el mundo. Versátil, sirve para distintos tipos de preparaciones y no solo es rico para disfrutar en barritas, sino que también le aporta su toque clásico a tortas, postres y galletitas. Es por eso que no sorprende que esta delicia tenga su propio día: cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate.

El Día del Chocolate se festeja el 13 de septiembre porque la fecha coincide con el nacimiento del estadounidense Milton Hershey, fundador de The Hershey Chocolate Company y el escritor británico Roald Dahl, autor de ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’, historia que muchos años después Tim Burton llevó al cine con Johnny Depp.

El chocolate, ¿malo para la salud?

Los chocolates que contienen frutos secos como almendras son buenas opciones ya que contienen todos los beneficios de las grasas saludables pero hay que tener en cuenta que también aumentará su densidad energética por lo tanto es fundamental la elección de la porción que se va a comprar para consumir.

(Archivo/AP)

El chocolate blanco es un “falso chocolate” ya que está compuesto principalmente por manteca de cacao y azúcar. Esto no significa que no se puede consumir, simplemente hay que saber que uno puede comer chocolate blanco por preferencia pero no está consumiendo los beneficios del chocolate amargo.

El chocolate con leche también es elegido por los amantes de lo dulce, tiene un poco más de calcio en comparación con el chocolate negro pero también tiene más azúcar por eso cuesta tanto moderar la porción por lo que en estos casos lo recomendable es siempre comprar una porción pequeña.