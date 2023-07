Dejaron 100 pesos de propina, la moza se enojó y los retuvo en contra de su voluntad: “Llamá a la policía”

Una discusión eterna gira en torno a las propinas, ¿de cuánto deben ser?, ¿son obligatorias?, ¿qué pasa si no se dejan?, ¿están bien o mal? Claro ejemplo de ello sucedió en esta oportunidad, en la que en un restaurante de Ciudad de México una moza protagonizó una pelea con unos clientes, que llegó hasta las redes sociales, específicamente TikTok.

El video filmado de forma secreta por uno de los comensales no tardó en viralizarse, a tal punto que alcanzó más de 8.5 millones de reproducciones y casi medio millón de comentarios.

El problema surgió cuando un grupo de personas dejó 100 pesos mexicanos de propina en el restaurante Train Bistro, lo que desató el enojo de la moza que atendió la mesa. “Según la ley, no es obligatoria la propina”, arrojó una de las clientas, “No tenemos más para dejarte, nos quedamos sin efectivo”, afirmó junto al resto de su grupo.

“Llama a la policía si quieres”, exclamó uno de los hombres presentes en la pelea, quien recibió la respuesta enfurecida de la moza: “no se preocupen, yo se los completo si quieren”, en referencia al pago. En consecuencia, una de las comensales replicó: “A mí vos no me hacés favores, reina. Te íbamos a dejar una buena propina y dijiste no. La propina no es a huevo. ¿Cómo se te ocurre detenernos?”.

Dejaron 100 pesos de propina, la moza se enojó y los retuvo en contra de su voluntad. Foto: geacielafuentes

El conflicto no se detuvo allí, sino que, escaló hasta el punto que la moza amenazó con llamar a su superior, aunque se desconoce si efectivamente ello sucedió, ya que, la filmación llega hasta ese momento.

¿Cómo fue el debate en los comentarios?

Con casi medio millón de comentarios, un gran debate en torno a la propina se desató en la publicación del video. Hay quienes aseguraban que la propina es a voluntad y que la actitud de la moza estaba fuera de lugares, y, quienes le dieron el derecho a la duda a la trabajadora argumentando que se desconoce el contexto más allá de la pelea.