Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer una tarta de ricota y ciruelas sin harina: la sencilla receta con menos de 10 ingredientes

Liviana, cremosa y sin harina, esta tarta de ricota se arma en pocos pasos y funciona como postre o merienda.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

8 de enero de 2026,

Cómo hacer una tarta de ricota y ciruelas sin harina: la sencilla receta con menos de 10 ingredientes
Tarta de ricota y ciruela, un éxito asegurado.

Las recetas sin harina ganan cada vez más lugar en las cocinas argentinas, sobre todo cuando no resignan placer. Esta tarta de ricota es un claro ejemplo: pocos ingredientes, preparación directa y un resultado que recuerda a un cheesecake, pero con identidad bien casera.

La receta fue compartida por Edgardo Ríos, conocido en redes como @mambrunense, que suele proponer platos simples, sin vueltas y con productos fáciles de conseguir. En este caso, apuesta por una tarta sin base, donde la ricota es la gran protagonista y se combina con una compota de ciruelas que suma frescura y contraste.

Así queda la tarta de ricota.
Así queda la tarta de ricota.

Qué ingredientes se necesitan para hacer una tarta de ricota sin harina

Para la tarta:

  • 1 kg de ricota
  • 3 huevos
  • 1 cucharada colmada de maicena
  • 100 g de azúcar
  • Esencia de vainilla
  • Ralladura de limón

(El azúcar se puede reemplazar por edulcorante, según preferencia.)

Para la compota de ciruelas:

  • 500 g de ciruelas
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de manteca (opcional)
La tarta de ricota se hace en simples pasos.
La tarta de ricota se hace en simples pasos.

Paso a paso, cómo preparar una tarta de ricota sin harina

  1. Colocá la ricota en un bowl amplio.
  2. Agregá los huevos, la maicena y el azúcar.
  3. Sumá la ralladura de limón y la esencia de vainilla.
  4. Mezclá bien todos los ingredientes.
  5. Podés usar mixer para una textura lisa o integrar a mano si la preferís más rústica.
  6. Enmantecá un molde de 22 cm.
  7. Volcá la preparación y emparejá la superficie.
  8. Llevá a horno precalentado a 160 °C.
  9. Cociná durante aproximadamente una hora.

Para la compota:

  1. Cortá las ciruelas al medio y retirales el carozo.
  2. Colocalas en una sartén o cacerola.
  3. Agregá el azúcar y la manteca.
  4. Cociná a fuego medio unos 10 minutos, hasta que larguen su jugo y se ablanden.
  5. Apagá el fuego y dejá enfriar.

Una vez lista la tarta, retirala del horno y dejala enfriar a temperatura ambiente. Después podés darle un rato de heladera o servirla apenas tibia. Por encima, sumá la compota de ciruelas y aprovechá todo su jugo.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS