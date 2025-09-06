Cómo hacer un budín de pan rápido y esponjoso: la receta de Maru Botana en cuatro pasos

Maru Botana es una de las cocineras más famosas del país y con una larga trayectoria en los medios de comunicación. A lo largo de los años, mostró su carisma para estar frente a cámara y compartió sus platos para hacer en casa de forma sencilla y sin ser un experto.

La fama de la cocinera cruzó el océano y no solo tiene locales con sus especialidades en Buenos Aires, sino que se expandió por España. En redes sociales tiene su propia comunidad que espera sus recetas para intentar replicar en casa y compartir en familia.

Si hay un plato dulce que es clásico, sin dudas es el budín de pan por ser esponjoso, rico y se puede reutilizar pan que quedó en casa. Maru Botana mostró el paso a paso para hacer su receta especial y tener este postre en casa de forma fácil.

Cómo hacer el budín de pan de Maru Botana

Ingredientes

400 g de miga de pan de campo o lactal

1 lt de leche

100 g de azúcar

6 yemas

6 claras batidas a nieve

1/2 lata de leche condensada

1 lata de crema de leche

Esencia de vainilla a gusto

Preparación del budín de pan esponjoso de Maru Botana en pocos pasos: