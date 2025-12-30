The Cheesecake Factory lanzó a la venta tortas enteras: cuánto cuestan y dónde comprarlas

La llegada de The Cheesecake Factory al país sigue sumando capítulos. Después del debut de su primer local en el shopping Alto Palermo y del furor por las porciones individuales, la marca sorprendió con una novedad muy esperada: ya se pueden comprar tortas enteras, listas para compartir o no tanto. Sí, el sueño del cheesecake completo dejó de ser fantasía.

La propuesta apareció directamente en apps de delivery y generó impacto inmediato. No solo por el tamaño de las tortas, sino también por el precio, que no pasó desapercibido y abrió el debate en redes. Mientras algunos celebran la posibilidad de llevarse “el cheesecake de película”, otros comparan valores y hacen cuentas finitas.

Los precios se volvieron virales en las redes sociales.

Las tortas pesan poco más de dos kilos y vienen pre-cortadas en 14 porciones. La idea apunta claramente a celebraciones, reuniones grandes o a fanáticos que no negocian postre. Todo con el sello clásico de la marca, conocida por su estilo New York y sus porciones generosas.

Las variedades disponibles de tortas enteras de The Cheesecake Factory

Actualmente, The Cheesecake Factory ofrece cuatro sabores de tortas enteras en Argentina. Todas rondan el mismo precio de lista, con descuentos temporales según la app y la disponibilidad:

Cheesecake Original : el clásico de textura cremosa y base de galletitas graham.

Cheesecake de Dulce de Leche : versión bien argentina, con remolinos de caramelo y crema chantilly.

Cheesecake Oreo : base horneada con trozos de galleta, mousse de vainilla y ganache de chocolate.

Cheesecake Red Velvet: bizcochuelo rojo, frosting de queso crema y chocolate blanco.

Las 4 variedades disponibles.

El precio de lista es de $196.000 por torta, aunque con descuentos puede bajar a alrededor de $176.400 o incluso menos según la promo. La venta se realiza exclusivamente a través de Rappi, dentro de la sección The Cheesecake Factory Bakery.

El precio de las tortas enteras.

En redes, las reacciones van del “deme dos” al “ni para Navidad”. Lo cierto es que The Cheesecake Factory volvió a instalarse en la conversación y confirmó algo simple: en Argentina, cuando se trata de comida icónica, el debate siempre está servido.